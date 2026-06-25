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Проект ликвидации государства: в Грузии жестко высказались о Молдове и ЕС
Проект ликвидации государства: в Грузии жестко высказались о Молдове и ЕС
Sputnik Грузия
Нижняя палата парламента Румынии 24 июня одобрила законопроект об объединении с Молдавией, который теперь направлен на рассмотрение в Сенат 25.06.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. В правящей партии "Грузинская мечта" заявили о рисках для суверенитета Молдовы и раскритиковали курс ее руководства на сближение с Европейским союзом. Нижняя палата парламента Румынии 24 июня одобрила законопроект об объединении с Молдавией, который теперь направлен на рассмотрение в Сенат. Инициатива, внесенная в феврале, ранее получила отрицательные заключения правительства и профильных парламентских комиссий. Несмотря на это, документ был одобрен в рамках процедуры "молчаливого принятия". Согласно регламенту, законопроекты, не рассмотренные или не отклоненные в течение 45 дней после внесения, считаются автоматически принятыми. Депутат также утверждает, что руководство страны не учитывает мнение граждан при принятии ключевых решений. Попытки Молдовы ускорить вступление в Европейский союз также подверг критике депутат от правящей партии Давид Матикашвили. "Попытки Молдовы отказаться от собственного суверенитета и утратить независимость только ради того, чтобы быстрее стать членом ЕС, не выдерживают никакой критики. Это означает, что у нынешнего руководства Молдовы, будь то президент Санду или другие, нет никакой эмоциональной связи с Молдовой как со своей родиной", – заявил Матикашвили. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили также заявил, что вопросы евроинтеграции Молдовы вызывают сомнения. По его оценке, речь идет уже не об ограничении суверенитета, а о рисках, связанных с возможными изменениями государственности. Он отметил, что обсуждения возможного сближения Молдовы с Румынией свидетельствуют о поиске альтернативных сценариев вступления в ЕС. По словам спикера парламента, это фактически означает попытку "обойти стандартные механизмы" европейской интеграции. "Молдова, как видно, ищет "запасной вход" в Европейский союз", – отметил он. Папуашвили также заявил, что сравнение Грузии и Молдовы на пути евроинтеграции, по его мнению, некорректно из-за различий в политических подходах. Он подчеркнул, что Грузия имеет "тысячелетнюю государственную историю" и иное отношение к вопросу суверенитета и независимости. По его словам, обсуждение возможного вхождения Молдовы в ЕС через объединение с Румынией показывает, что процесс расширения Евросоюза вызывает внутренние противоречия и неоднозначные оценки. Как ранее заявляли в правящей партии, "Грузинская мечта" проводит политику, противоположную курсу Молдовы, и именно за это, по их мнению, европейские бюрократы критикуют грузинские власти. Резко критикуют президента Молдовы и на родине. В интервью программе "Имедис Квира" молдавский депутат Богдан Цырдя сравнил Майю Санду с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и президентом Украины Владимиром Зеленским и заявил, что они представляют собой десантную группу шпионов из иностранного государства. Депутат выступает против объединения Молдовы с Румынией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, молдова, румыния, брюссель, шалва папуашвили
грузия, новости, политика, молдова, румыния, брюссель, шалва папуашвили
Проект ликвидации государства: в Грузии жестко высказались о Молдове и ЕС
18:26 25.06.2026 (обновлено: 18:51 25.06.2026)
Нижняя палата парламента Румынии 24 июня одобрила законопроект об объединении с Молдавией, который теперь направлен на рассмотрение в Сенат
ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. В правящей партии "Грузинская мечта" заявили о рисках для суверенитета Молдовы и раскритиковали курс ее руководства на сближение с Европейским союзом.
Нижняя палата парламента Румынии 24 июня одобрила законопроект об объединении с Молдавией, который теперь направлен на рассмотрение в Сенат. Инициатива, внесенная в феврале, ранее получила отрицательные заключения правительства и профильных парламентских комиссий. Несмотря на это, документ был одобрен в рамках процедуры "молчаливого принятия". Согласно регламенту, законопроекты, не рассмотренные или не отклоненные в течение 45 дней после внесения, считаются автоматически принятыми.
"Ситуация в Молдове катастрофическая из-за того, что у них такой президент, который полностью подчиняется Брюсселю, и для нее, конечно, не имеет никакой ценности суверенитет страны", – заявил депутат от "Грузинской мечты" Леван Мачавариани.
Депутат также утверждает, что руководство страны не учитывает мнение граждан при принятии ключевых решений.
Попытки Молдовы ускорить вступление в Европейский союз также подверг критике депутат от правящей партии Давид Матикашвили.
"Попытки Молдовы отказаться от собственного суверенитета и утратить независимость только ради того, чтобы быстрее стать членом ЕС, не выдерживают никакой критики. Это означает, что у нынешнего руководства Молдовы, будь то президент Санду или другие, нет никакой эмоциональной связи с Молдовой как со своей родиной", – заявил Матикашвили.
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили также заявил, что вопросы евроинтеграции Молдовы вызывают сомнения. По его оценке, речь идет уже не об ограничении суверенитета, а о рисках, связанных с возможными изменениями государственности.
"Мы жаловались на то, что, к сожалению, некоторые в Брюсселе рассматривают евроинтеграцию как ограничение суверенитета, но, как оказалось, в случае Молдовы речь идет уже не об ограничении суверенитета, а фактически о ликвидации государства", – заявил Папуашвили на брифинге.
Он отметил, что обсуждения возможного сближения Молдовы с Румынией свидетельствуют о поиске альтернативных сценариев вступления в ЕС.
По словам спикера парламента, это фактически означает попытку "обойти стандартные механизмы" европейской интеграции.
"Молдова, как видно, ищет "запасной вход" в Европейский союз", – отметил он.
Папуашвили также заявил, что сравнение Грузии и Молдовы на пути евроинтеграции, по его мнению, некорректно из-за различий в политических подходах.
Он подчеркнул, что Грузия имеет "тысячелетнюю государственную историю" и иное отношение к вопросу суверенитета и независимости.
По его словам, обсуждение возможного вхождения Молдовы в ЕС через объединение с Румынией показывает, что процесс расширения Евросоюза вызывает внутренние противоречия и неоднозначные оценки.
Как ранее заявляли в правящей партии, "Грузинская мечта" проводит политику, противоположную курсу Молдовы, и именно за это, по их мнению, европейские бюрократы критикуют грузинские власти.
Резко критикуют президента Молдовы и на родине. В интервью программе "Имедис Квира" молдавский депутат Богдан Цырдя сравнил Майю Санду с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и президентом Украины Владимиром Зеленским и заявил, что они представляют собой десантную группу шпионов из иностранного государства. Депутат выступает против объединения Молдовы с Румынией.