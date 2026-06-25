https://sputnik-georgia.ru/20260625/starring-georgia-park-gruziya-v-miniatyure-polnostyu-obnovlen-299283786.html

Starring Georgia: парк "Грузия в миниатюре" полностью обновлен

Starring Georgia: парк "Грузия в миниатюре" полностью обновлен

Sputnik Грузия

В парке представлены миниатюрные копии 56 культурных и исторических памятников страны 25.06.2026, Sputnik Грузия

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парк

культура

грузия

туризм

гурия

шекветили

black sea arena

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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Парк "Грузия в миниатюре", расположенный в курортном черноморском поселке Шекветили (регион Гурия), отныне будет встречать посетителей обновленной инфраструктурой, сообщили в Starring Georgia. Starring Georgia – программа правительства, предусматривающая проведение концертов звезд мирового масштаба в Грузии и развитие туризма. С 2025 года парк "Грузия в миниатюре" присоединился к экосистеме Starring Georgia. В итоге были отреставрированы все представленные в парке миниатюрные памятники, обновлена инфраструктура и установлена система наружного освещения, что позволит принимать посетителей и в более поздние часы. В парке представлены миниатюрные копии 56 культурных и исторических памятников Грузии, что дает уникальную возможность местным жителям и туристам, а также в рамках семейных и образовательных визитов за один день ознакомиться с грузинским наследием. Обновленный парк будет работать с 11:00 до 21:00. Он находится напротив парка развлечений "Цицинатела". Starring Georgia был создан в 2023 году по инициативе премьер-министра Грузии совместно с Black Sea Arena. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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парк, культура, грузия, туризм, гурия, шекветили, black sea arena