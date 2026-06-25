https://sputnik-georgia.ru/20260625/v-gruzii-menyayut-razmer-shtrafa-za-prevyshenie-skorosti--novshestva-299306453.html

В Грузии меняют размер штрафа за превышение скорости – новшества

В Грузии меняют размер штрафа за превышение скорости – новшества

Sputnik Грузия

Новые правила вступят в силу сразу после подписания пакета поправок президентом и их опубликования 25.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-25T09:01+0400

2026-06-25T09:01+0400

2026-06-25T09:01+0400

грузинские дороги, машины и их водители

грузия

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общество

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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил новшества для водителей, в том числе снижение штрафов за незначительное превышение скорости. Соответствующие поправки внесены в Кодекс административных правонарушений. Согласно действующему законодательству, превышение водителем транспортного средства установленного скоростного лимита более чем на 15 км/ч, но не более чем на 40 км/ч, наказывается штрафом в размере 100 лари, а превышение лимита более чем на 40 км/ч – штрафом в размере 300 лари. Согласно поправкам, штрафы переходят на новую дифференцированную систему: Повреждение зеленых насаждений во время ДТП приведет к штрафу в размере 500 лари с возможной конфискацией транспорта. Повторное подобное действие приведет к штрафу в размере 1 тысячи лари. Кроме того, согласно новшеству, в ночное время, с 01:00 до 06:00, машины дистрибьюции смогут передвигаться по линиям, выделенным для автобусов. Новые правила вступят в силу сразу после подписания пакета поправок президентом и их опубликования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузинские дороги, машины и их водители, грузия, новости, общество