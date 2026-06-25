https://sputnik-georgia.ru/20260625/v-gruzii-menyayut-razmer-shtrafa-za-prevyshenie-skorosti--novshestva-299306453.html
В Грузии меняют размер штрафа за превышение скорости – новшества
В Грузии меняют размер штрафа за превышение скорости – новшества
Sputnik Грузия
Новые правила вступят в силу сразу после подписания пакета поправок президентом и их опубликования 25.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-25T09:01+0400
2026-06-25T09:01+0400
2026-06-25T09:01+0400
грузинские дороги, машины и их водители
грузия
новости
общество
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0d/268486575_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_cedb36d630f4cf151fca146ac259bfbe.jpg
ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил новшества для водителей, в том числе снижение штрафов за незначительное превышение скорости. Соответствующие поправки внесены в Кодекс административных правонарушений. Согласно действующему законодательству, превышение водителем транспортного средства установленного скоростного лимита более чем на 15 км/ч, но не более чем на 40 км/ч, наказывается штрафом в размере 100 лари, а превышение лимита более чем на 40 км/ч – штрафом в размере 300 лари. Согласно поправкам, штрафы переходят на новую дифференцированную систему: Повреждение зеленых насаждений во время ДТП приведет к штрафу в размере 500 лари с возможной конфискацией транспорта. Повторное подобное действие приведет к штрафу в размере 1 тысячи лари. Кроме того, согласно новшеству, в ночное время, с 01:00 до 06:00, машины дистрибьюции смогут передвигаться по линиям, выделенным для автобусов. Новые правила вступят в силу сразу после подписания пакета поправок президентом и их опубликования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0d/268486575_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_cef1e356d6ee8556a2961ce2ca151f5a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузинские дороги, машины и их водители, грузия, новости, общество
грузинские дороги, машины и их водители, грузия, новости, общество
В Грузии меняют размер штрафа за превышение скорости – новшества
Новые правила вступят в силу сразу после подписания пакета поправок президентом и их опубликования
ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил новшества для водителей, в том числе снижение штрафов за незначительное превышение скорости. Соответствующие поправки внесены в Кодекс административных правонарушений.
Согласно действующему законодательству, превышение водителем транспортного средства установленного скоростного лимита более чем на 15 км/ч, но не более чем на 40 км/ч, наказывается штрафом в размере 100 лари, а превышение лимита более чем на 40 км/ч – штрафом в размере 300 лари.
Согласно поправкам, штрафы переходят на новую дифференцированную систему:
превышение скорости более чем на 15 км/ч, но не более чем на 30 км/ч – 50 лари;
превышение скорости более чем на 30 км/ч, но не более чем на 50 км/ч – 100 лари;
превышении скорости более чем на 50 км/ч – 300 лари.
если превышение скорости более чем на 30 км/ч создало аварийную ситуацию на дороге, штраф составит уже 400 лари;
если подобное нарушение привело к повреждению инфраструктуры, штраф составит 600 лари.
Повреждение зеленых насаждений во время ДТП приведет к штрафу в размере 500 лари с возможной конфискацией транспорта. Повторное подобное действие приведет к штрафу в размере 1 тысячи лари.
Кроме того, согласно новшеству, в ночное время, с 01:00 до 06:00, машины дистрибьюции смогут передвигаться по линиям, выделенным для автобусов.
Новые правила вступят в силу сразу после подписания пакета поправок президентом и их опубликования.