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Почему кавказская идентичность важна для будущего региона – мнение эксперта
Почему кавказская идентичность важна для будущего региона – мнение эксперта
Sputnik Грузия
Одной из ключевых проблем стран Южного Кавказа остается вопрос самоидентификации и осознания собственной роли в регионе и мире 26.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-26T17:44+0400
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Об этом заявила эксперт, психолог Мариам Майсурадзе в ходе круглого стола на тему "Кавказский регион: вчера, сегодня, завтра". Мероприятие по традиции провела газета "Свободная Грузия".По словам эксперта, кавказские общества нередко соотносят себя с внешними центрами влияния – будь то Россия или западные страны – вместо того, чтобы формировать собственное региональное понимание идентичности и интересов.Майсурадзе отмечает, что подобный подход может приводить к тому, что страны региона действуют в политике скорее реактивно и не в полной мере реализуют свой потенциал.В то же время эксперт подчеркивает, что у стран Южного Кавказа во многом совпадают интересы и существует потенциал для более тесного взаимодействия.По ее мнению, важным шагом должно стать осознание общей кавказской идентичности, которая позволила бы выстраивать более эффективное сотрудничество, несмотря на существующую конкуренцию между странами региона.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, россия, грузино-российские отношения, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, россия, грузино-российские отношения, видео
Почему кавказская идентичность важна для будущего региона – мнение эксперта
17:44 26.06.2026 (обновлено: 18:31 26.06.2026)
Одной из ключевых проблем стран Южного Кавказа остается вопрос самоидентификации и осознания собственной роли в регионе и мире
Об этом заявила эксперт, психолог Мариам Майсурадзе в ходе круглого стола на тему "Кавказский регион: вчера, сегодня, завтра". Мероприятие по традиции провела газета "Свободная Грузия".
По словам эксперта, кавказские общества нередко соотносят себя с внешними центрами влияния – будь то Россия или западные страны – вместо того, чтобы формировать собственное региональное понимание идентичности и интересов.
Майсурадзе отмечает, что подобный подход может приводить к тому, что страны региона действуют в политике скорее реактивно и не в полной мере реализуют свой потенциал.
В то же время эксперт подчеркивает, что у стран Южного Кавказа во многом совпадают интересы и существует потенциал для более тесного взаимодействия.
По ее мнению, важным шагом должно стать осознание общей кавказской идентичности, которая позволила бы выстраивать более эффективное сотрудничество, несмотря на существующую конкуренцию между странами региона.