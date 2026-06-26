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Почему кавказская идентичность важна для будущего региона – мнение эксперта

Почему кавказская идентичность важна для будущего региона – мнение эксперта

Sputnik Грузия

Одной из ключевых проблем стран Южного Кавказа остается вопрос самоидентификации и осознания собственной роли в регионе и мире 26.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-26T17:44+0400

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Об этом заявила эксперт, психолог Мариам Майсурадзе в ходе круглого стола на тему "Кавказский регион: вчера, сегодня, завтра". Мероприятие по традиции провела газета "Свободная Грузия".По словам эксперта, кавказские общества нередко соотносят себя с внешними центрами влияния – будь то Россия или западные страны – вместо того, чтобы формировать собственное региональное понимание идентичности и интересов.Майсурадзе отмечает, что подобный подход может приводить к тому, что страны региона действуют в политике скорее реактивно и не в полной мере реализуют свой потенциал.В то же время эксперт подчеркивает, что у стран Южного Кавказа во многом совпадают интересы и существует потенциал для более тесного взаимодействия.По ее мнению, важным шагом должно стать осознание общей кавказской идентичности, которая позволила бы выстраивать более эффективное сотрудничество, несмотря на существующую конкуренцию между странами региона.

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