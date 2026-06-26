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Вызовы и перспективы: в Тбилиси обсудили политическое будущее Южного Кавказа

Вызовы и перспективы: в Тбилиси обсудили политическое будущее Южного Кавказа

Sputnik Грузия

Круглый стол "Кавказский регион: вчера, сегодня, завтра" состоялся в Тбилиси. Эксперты, политологи и специалисты в области международных отношений обсудили... 26.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-26T14:48+0400

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Одной из центральных тем дискуссии стали перспективы грузино-российских отношений. Участники обсудили, насколько реально выстраивать диалог с Москвой, одновременно продолжая развивать сотрудничество с Европой и другими международными партнерами.По словам политолога и кавказоведа Мамуки Арешидзе, подобные площадки для открытого обмена мнениями сегодня особенно востребованы."Я думаю, что когда такие обсуждения происходят, в конце концов вырисуется определенный план действия. И если донести это общественности, то это дает свои плоды. Общественность готова к тем вызовам, которые есть не только в регионе, но и в геополитике. Мы определенное звено, которое создает настрой общественности. И тем наши такие встречи полезны", – сказал Арешидзе.Эксперты подчеркнули, что такие встречи помогают наладить профессиональный диалог, лучше понимать позиции друг друга и искать точки соприкосновения по наиболее важным вопросам.По итогам круглого стола участники отметили, что странам Южного Кавказа необходимо выстраивать собственную повестку и искать баланс, который позволит их голосу звучать увереннее на международной арене.

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