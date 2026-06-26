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Охлаждение гуманоида и пляски Макрона: самые смешные фото недели
Охлаждение гуманоида и пляски Макрона: самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 26.06.2026, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
Охлаждение гуманоида и пляски Макрона: самые смешные фото недели
14:04 26.06.2026 (обновлено: 15:00 26.06.2026)
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц приветствует президента Франции Эммануэля Макрона на саммите НАТО E5 в Берлине.
Канцлер Германии Фридрих Мерц приветствует президента Франции Эммануэля Макрона на саммите НАТО E5 в Берлине.
© REUTERS Seila Montes
Реакция болельщиков во время матча между Мексикой и Южной Кореей на чемпионате мира по футболу FIFA 2026 в Мехико.
Реакция болельщиков во время матча между Мексикой и Южной Кореей на чемпионате мира по футболу FIFA 2026 в Мехико.
© AP Photo / Antonio Calanni
Дизайнер Том Браун на показе мод в Милане, Италия.
Дизайнер Том Браун на показе мод в Милане, Италия.
© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанк
Открытие празднования Сабантуя в Казани. Сабантуй – народный праздник, посвященный окончанию весенних полевых работ.
Открытие празднования Сабантуя в Казани. Сабантуй – народный праздник, посвященный окончанию весенних полевых работ.
© photo: Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанкДевушка отдыхает на побережье Черного моря в Евпатории.
Девушка отдыхает на побережье Черного моря в Евпатории.
© REUTERS Alessandro Garofalo
Человек в маске инопланетянина с портативным электрическим вентилятором среди зрителей во время показа в рамках Недели моды в Милане.
Человек в маске инопланетянина с портативным электрическим вентилятором среди зрителей во время показа в рамках Недели моды в Милане.
© photo: Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанкМужчина с электросамокатом на улице в Евпатории.
Мужчина с электросамокатом на улице в Евпатории.
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома.
Президент Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома.
© AP Photo / Alastair Grant
Пеликан идет вместе с пешеходами по мосту в жаркий летний день в лондонском Сент-Джеймсском парке.
Пеликан идет вместе с пешеходами по мосту в жаркий летний день в лондонском Сент-Джеймсском парке.
© REUTERS Albert Gea
Игроки сборной Новой Зеландии Финн Сурман и Макс Крокомб после матча Новая Зеландия – Египет чемпионата мира по футболу FIFA 2026
Игроки сборной Новой Зеландии Финн Сурман и Макс Крокомб после матча Новая Зеландия – Египет чемпионата мира по футболу FIFA 2026