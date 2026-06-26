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Охлаждение гуманоида и пляски Макрона: самые смешные фото недели
Охлаждение гуманоида и пляски Макрона: самые смешные фото недели
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Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 26.06.2026, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире

Охлаждение гуманоида и пляски Макрона: самые смешные фото недели

14:04 26.06.2026 (обновлено: 15:00 26.06.2026)
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Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AP Photo / Ebrahim Noroozi

Канцлер Германии Фридрих Мерц приветствует президента Франции Эммануэля Макрона на саммите НАТО E5 в Берлине.

Канцлер Германии Фридрих Мерц приветствует президента Франции Эммануэля Макрона на саммите НАТО E5 в Берлине. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Ebrahim Noroozi

Канцлер Германии Фридрих Мерц приветствует президента Франции Эммануэля Макрона на саммите НАТО E5 в Берлине.

© REUTERS Seila Montes

Реакция болельщиков во время матча между Мексикой и Южной Кореей на чемпионате мира по футболу FIFA 2026 в Мехико.

Реакция болельщиков во время матча между Мексикой и Южной Кореей на чемпионате мира по футболу FIFA 2026 в Мехико. - Sputnik Грузия
2/10
© REUTERS Seila Montes

Реакция болельщиков во время матча между Мексикой и Южной Кореей на чемпионате мира по футболу FIFA 2026 в Мехико.

© AP Photo / Antonio Calanni

Дизайнер Том Браун на показе мод в Милане, Италия.

Дизайнер Том Браун на показе мод в Милане, Италия. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Antonio Calanni

Дизайнер Том Браун на показе мод в Милане, Италия.

© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанк

Открытие празднования Сабантуя в Казани. Сабантуй – народный праздник, посвященный окончанию весенних полевых работ.

Открытие празднования Сабантуя в Казани. Сабантуй – народный праздник, посвященный окончанию весенних полевых работ. - Sputnik Грузия
4/10
© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid
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Открытие празднования Сабантуя в Казани. Сабантуй – народный праздник, посвященный окончанию весенних полевых работ.

© photo: Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанкДевушка отдыхает на побережье Черного моря в Евпатории.
Девушка отдыхает на побережье Черного моря - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
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Девушка отдыхает на побережье Черного моря в Евпатории.
© REUTERS Alessandro Garofalo

Человек в маске инопланетянина с портативным электрическим вентилятором среди зрителей во время показа в рамках Недели моды в Милане.

Человек в маске инопланетянина с портативным электрическим вентилятором среди зрителей во время показа в рамках Недели моды в Милане. - Sputnik Грузия
6/10
© REUTERS Alessandro Garofalo

Человек в маске инопланетянина с портативным электрическим вентилятором среди зрителей во время показа в рамках Недели моды в Милане.

© photo: Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанкМужчина с электросамокатом на улице в Евпатории.
Мужчина с электросамокатом на улице в Евпатории - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
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Мужчина с электросамокатом на улице в Евпатории.
© AP Photo / Jacquelyn Martin

Президент Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома.

Президент Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Jacquelyn Martin

Президент Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома.

© AP Photo / Alastair Grant

Пеликан идет вместе с пешеходами по мосту в жаркий летний день в лондонском Сент-Джеймсском парке.

Пеликан идет вместе с пешеходами по мосту в жаркий летний день в лондонском Сент-Джеймсском парке. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Alastair Grant

Пеликан идет вместе с пешеходами по мосту в жаркий летний день в лондонском Сент-Джеймсском парке.

© REUTERS Albert Gea

Игроки сборной Новой Зеландии Финн Сурман и Макс Крокомб после матча Новая Зеландия – Египет чемпионата мира по футболу FIFA 2026

Игроки сборной Новой Зеландии Финн Сурман и Макс Крокомб после матча Новая Зеландия – Египет чемпионата мира по футболу FIFA 2026 - Sputnik Грузия
10/10
© REUTERS Albert Gea

Игроки сборной Новой Зеландии Финн Сурман и Макс Крокомб после матча Новая Зеландия – Египет чемпионата мира по футболу FIFA 2026

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