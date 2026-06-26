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Дорога домой длиной в 85 лет: в Грузию вернули останки красноармейца
Дорога домой длиной в 85 лет: в Грузию вернули останки красноармейца
Sputnik Грузия
22 июня, в День памяти и скорби, на контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс состоялась церемония передачи останков красноармейца Романа Тогонидзе, погибшего... 26.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-26T16:54+0400
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Роман Тогонидзе был смертельно ранен в боях под Выборгом в 1941 году. Он скончался в госпитале и был похоронен на его территории. Лишь спустя десятилетия поисковикам удалось обнаружить его останки, установить личность бойца и разыскать родственников.Изначально церемонию планировали провести 9 мая, однако из-за нестабильной погоды и частых закрытий Военно-Грузинской дороги дату перенесли на 22 июня – день, который стал символом начала самой трагической страницы в истории Великой Отечественной войны.Уже 23 июня Роман Тогонидзе был предан земле в родном селе Парахети. Спустя 85 лет солдат, погибший на фронте, наконец обрел вечный покой на своей земле.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, верхний ларс, вов, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, верхний ларс, вов, видео
Дорога домой длиной в 85 лет: в Грузию вернули останки красноармейца
16:54 26.06.2026 (обновлено: 17:13 26.06.2026)
22 июня, в День памяти и скорби, на контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс состоялась церемония передачи останков красноармейца Романа Тогонидзе, погибшего в первые месяцы Великой Отечественной войны. Спустя 85 лет после гибели солдат наконец вернулся на родину
Роман Тогонидзе был смертельно ранен в боях под Выборгом в 1941 году. Он скончался в госпитале и был похоронен на его территории. Лишь спустя десятилетия поисковикам удалось обнаружить его останки, установить личность бойца и разыскать родственников.
Изначально церемонию планировали провести 9 мая, однако из-за нестабильной погоды и частых закрытий Военно-Грузинской дороги дату перенесли на 22 июня – день, который стал символом начала самой трагической страницы в истории Великой Отечественной войны.
Уже 23 июня Роман Тогонидзе был предан земле в родном селе Парахети. Спустя 85 лет солдат, погибший на фронте, наконец обрел вечный покой на своей земле.