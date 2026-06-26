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Экономический потенциал Грузии и новые контакты: итоги визита Лашхи в Таиланд

Экономический потенциал Грузии и новые контакты: итоги визита Лашхи в Таиланд

Sputnik Грузия

Визит в Таиланд состоялся в рамках программы "Parliamentarians in the Field Programme" 26.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-26T17:57+0400

2026-06-26T17:57+0400

2026-06-26T17:57+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Грузия обладает значительным экономическим потенциалом, для полной реализации которого необходимы эффективная государственная политика и международное партнерство, заявила председатель комитета парламента Грузии по образованию, науке и делам молодежи Мариам Лашхи в ходе рабочего визита в Таиланд.По словам Лашхи, в рамках визита она встретилась с коллегами из Европарламента, а также парламентов Италии, Франции, Люксембурга, Великобритании, Сингапура и Монголии."У Грузии большой потенциал: Средний коридор, молодая экономика, гибкое государство и сильный человеческий капитал. Правильная политика и правильные партнеры способны превратить этот потенциал в реальность", – заявила Лашхи.По приглашению парламентской сети Группы Всемирного банка (WBG) и Международного валютного фонда (IMF) Лашхи встретилась с заместителем генерального директора управления фискальной политики министерства финансов Таиланда Надхавудом Дамасири, а также с представителями Всемирного банка и частного сектора.В ходе встреч стороны обсудили ключевые приоритеты фискальной политики Таиланда и макроэкономического управления. Особое внимание было уделено вопросам улучшения городских жилищных условий, легализации неформальных поселений и современным вызовам экономического развития.Кроме того, состоялась встреча с представителями Thai Credit Bank, на которой обсуждались инструменты поддержки малого, среднего и микробизнеса, расширение доступа к финансовым ресурсам, а также усиление роли частного сектора в процессе экономического развития.Визит в Таиланд состоялся в рамках программы "Parliamentarians in the Field Programme", реализуемой по инициативе Парламентской сети Всемирного банка и Международного валютного фонда. Программа дает парламентариям возможность обмениваться опытом в сфере политики развития, экономических реформ и международного сотрудничества.Грузия и Таиланд установили дипломатические отношения 21 июня 1992 года. В последние годы страны активизировали двусторонние контакты. В 2022-2023 годах Таиланд посетили представители исполнительной и законодательной власти Грузии.С 15 июля 2024 года граждане Грузии могут находиться в Таиланде без визы до 60 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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