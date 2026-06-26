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Экономия в десятки миллионов долларов – премьер о проекте глубоководного порта Анаклия
Экономия в десятки миллионов долларов – премьер о проекте глубоководного порта Анаклия
Sputnik Грузия
На данный момент в глубоководном порту Анаклия активно ведутся дноуглубительные работы и строительство волнолома 26.06.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Стоимость проекта строительства морской инфраструктуры в глубоководном порту Анаклия (курортном городе на западе Грузии) снизилась на 52,5 миллиона долларов в результате оптимизации, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в парламенте. Работы по строительству морской инфраструктуры глубоководного порта (дноуглубление порта, а также проектирование и строительство волнолома) выполняет крупнейшая бельгийская компания Jan De Nul, с которой государство подписало соглашение. Морские работы, согласно контракту, завершатся за три года. Как сказал Кобахидзе, был подписан конкретный контракт с конкретной компанией на сумму 203,9 миллиона долларов, и в результате переговоров был выявлен очень большой ресурс для оптимизации. По словам премьера, на данный момент в глубоководном порту Анаклия активно ведутся дноуглубительные работы и строительство волнолома. Строительство глубоководного порта началось в сентябре 2024 года. В первую фазу строительства глубоководного порта будет инвестировано в общей сложности 600 миллионов долларов, и после ее завершения порт будет обслуживать более 600 тысяч контейнеров в год. Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. стал единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта Анаклия. Правительство Грузии заявляло, что подпишет соглашение с ним не позднее лета 2025 года, однако переговоры с инвестором продолжаются до сих пор. Владельцем 51% доли порта Анаклия (регион Самегрело – Земо Сванети) будет государство, а остальное получит частный инвестор.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, анаклия, порт анаклия
экономика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, анаклия, порт анаклия
Экономия в десятки миллионов долларов – премьер о проекте глубоководного порта Анаклия
На данный момент в глубоководном порту Анаклия активно ведутся дноуглубительные работы и строительство волнолома
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Стоимость проекта строительства морской инфраструктуры в глубоководном порту Анаклия (курортном городе на западе Грузии) снизилась на 52,5 миллиона долларов в результате оптимизации, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в парламенте.
Работы по строительству морской инфраструктуры глубоководного порта (дноуглубление порта, а также проектирование и строительство волнолома) выполняет крупнейшая бельгийская компания Jan De Nul, с которой государство подписало соглашение. Морские работы, согласно контракту, завершатся за три года.
"Стоимость этого контракта снизилась примерно с 204 миллионов долларов до 151,4 миллиона долларов, то есть мы сэкономили стране 52,5 миллиона долларов благодаря оптимизации контракта. Это еще одно проявление нового подхода", – заявил Кобахидзе.
Как сказал Кобахидзе, был подписан конкретный контракт с конкретной компанией на сумму 203,9 миллиона долларов, и в результате переговоров был выявлен очень большой ресурс для оптимизации.
По словам премьера, на данный момент в глубоководном порту Анаклия активно ведутся дноуглубительные работы и строительство волнолома.
Строительство глубоководного порта началось в сентябре 2024 года. В первую фазу строительства глубоководного порта будет инвестировано в общей сложности 600 миллионов долларов, и после ее завершения порт будет обслуживать более 600 тысяч контейнеров в год.
Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. стал единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта Анаклия.
Правительство Грузии заявляло, что подпишет соглашение с ним не позднее лета 2025 года, однако переговоры с инвестором продолжаются до сих пор.
Владельцем 51% доли порта Анаклия (регион Самегрело – Земо Сванети) будет государство, а остальное получит частный инвестор.