https://sputnik-georgia.ru/20260626/est-li-u-gruzinskoy-oppozitsii-buduschee-299345177.html

Есть ли у грузинской оппозиции будущее?

Есть ли у грузинской оппозиции будущее?

Sputnik Грузия

Грузинская оппозиция продолжает переживать затяжной кризис доверия на фоне внутренних разногласий, смены тактик и неспособности предложить обществу единую... 26.06.2026, Sputnik Грузия

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Грузинская оппозиция продолжает переживать затяжной кризис доверия на фоне внутренних разногласий, смены тактик и неспособности предложить обществу единую политическую повестку. После парламентских выборов и серии протестных акций вопрос о ее дальнейшем будущем остается одним из ключевых во внутриполитической дискуссии.Sputnik Грузия решил опросить своих читателей, есть ли, по их мнению, у грузинской оппозиции политическое будущее. Большинство участников опроса, 60%, считают, что оппозиция утратила связь с обществом. Еще 25,6% допускают возможность ее обновления, но только при смене руководства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, политика, новости, тбилиси, единое национальное движение, инфографика