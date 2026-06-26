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Есть ли у грузинской оппозиции будущее?
Есть ли у грузинской оппозиции будущее?
Sputnik Грузия
Грузинская оппозиция продолжает переживать затяжной кризис доверия на фоне внутренних разногласий, смены тактик и неспособности предложить обществу единую... 26.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-26T12:30+0400
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Грузинская оппозиция продолжает переживать затяжной кризис доверия на фоне внутренних разногласий, смены тактик и неспособности предложить обществу единую политическую повестку. После парламентских выборов и серии протестных акций вопрос о ее дальнейшем будущем остается одним из ключевых во внутриполитической дискуссии.Sputnik Грузия решил опросить своих читателей, есть ли, по их мнению, у грузинской оппозиции политическое будущее. Большинство участников опроса, 60%, считают, что оппозиция утратила связь с обществом. Еще 25,6% допускают возможность ее обновления, но только при смене руководства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, политика, новости, тбилиси, единое национальное движение, инфографика
грузия, политика, новости, тбилиси, единое национальное движение, инфографика
Грузинская оппозиция продолжает переживать затяжной кризис доверия на фоне внутренних разногласий, смены тактик и неспособности предложить обществу единую политическую повестку. После парламентских выборов и серии протестных акций вопрос о ее дальнейшем будущем остается одним из ключевых во внутриполитической дискуссии.
Sputnik Грузия решил опросить своих читателей, есть ли, по их мнению, у грузинской оппозиции политическое будущее. Большинство участников опроса, 60%, считают, что оппозиция утратила связь с обществом. Еще 25,6% допускают возможность ее обновления, но только при смене руководства.