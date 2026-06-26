"Это взаимодействие бесценно" — в Москве состоялся первый в 2026-м модуль Sputnik Pro
Sputnik Pro на Зубовском - 2026
Подписаться
В течение пяти дней ведущие сотрудники агентства проводили лекции, мастер-классы и практические занятия по разным сферам работы медиа
ТБИЛИСИ, 26 июня – Sputnik. Елизавета Борисенко. В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта "Sputnik Pro на Зубовском". Прошедшая программа стала первой в этом году, в ней приняли участие журналисты из шести стран: Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.
В течение пяти дней ведущие сотрудники агентства проводили лекции, мастер-классы и практические занятия по разным сферам работы медиа. Участники смогли подробнее узнать, как правильно использовать искусственный интеллект, чтобы это максимально приносило пользу в повседневных задачах.
"Реалии таковы, что мы должны идти в ногу со временем. Это время говорит о том, что машины делают свое дело. С нами поделились своими программами, приемами, комбинациями для работы с ИИ, которые я, когда вернусь в Кыргызстан, буду применять на деле", — рассказала Sputnik участница из Бишкека Эльвира Сатыбекова.
Тема работы с инструментами ИИ уже не первый год поднимается в ходе занятий Sputnik Pro. В прошлом году один из модулей программы тоже был посвящен применению новых инструментов в журналистике.
Большой интерес у участников вызвало знакомство с виртуальной студией. Во время съемки в ней компьютерная графика в режиме реального времени заменяет реальный фон и добавляет элементы дополненной реальности.
Участники рассказали, что возможность побывать в такой студии и детально изучить, как создаются программы, которые потом смотрят миллионы зрителей — большая редкость.
© SputnikSputnik Pro на Зубовском - 2026
Sputnik Pro на Зубовском - 2026
© Sputnik
"Такая студия, возможно, появится в Грузии еще нескоро, это бесценный опыт. Нам дали возможность почувствовать себя ведущими — это было потрясающе", — говорит Sputnik Нина Деметрашвили из Грузии.
В ходе программы заместитель начальника управления ДМЦ Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Александр Самохвалов рассказал, как вести и развивать свой блог в Telegram или Макс. А директор радио Sputnik Маргарита Некрасова объяснила как современным СМИ удержать аудиторию в реальном времени, в эпоху 5-секундного формата.
"Спикеры были подобраны точечно: от создания контента, фокус в нескольких секундах, как сделать так, чтобы Reels залетел --- очень много было приемов", --- подчеркивает Эльвира Сатыбекова.
Sputnik Pro на Зубовском - 2026
Sputnik Pro на Зубовском - 2026
Также корреспондент Главной дирекции информации Ria Александра Трофимова рассказала о работе военкора: как расставить приоритеты во время рабочего процесса и обеспечить свою безопасность.
Конечно, во время программы участники совершенствовали свои навыки работы с текстом, ведь это все еще одна из основ современных медиа.
"Сегодня ценность каждого слова возрастает неимоверно. Если раньше мы в тексте могли неспешно изложить свою мысль, то сейчас, при подготовке сценария или озвучки видео, или делаем короткую подпись — надо очень четко понимать, что мы хотим сказать, чтобы донести до зрителя свою мысль", — сказала на открытии программы начальник управления по производству контента Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Елена Загородняя.
В конце программы участники представили свои проекты, которые создавали на протяжении программы и получили сертификаты.
"Это взаимодействие бесценно. Что хорошо — это не просто курс лекций, это живое общение на равных. Мы сразу начинаем применять новые советы и навыки в работе. Это касается организации своей работы и особенности подачи информации", — рассказывает Александр Павлов, участник из Беларуси.
Одна из самых главных особенностей "SputnikPRO на Зубовском" — это нетворкинг и возможность встретить новых единомышленников, а иногда даже друзей и товарищей. Нина Деметрашвили рассказала нам, что ее знакомая с проекта посетит Грузию, где они уже планируют встречу.
© Sputnik Mikhail BogachevSputnik Pro на Зубовском - 2026
Sputnik Pro на Зубовском - 2026
© Sputnik Mikhail Bogachev
А некоторые участники благодаря проекту открывают для себя новые страны. Например, Зиеджон Курбанов из Узбекистана впервые поехал за границу — в Москву.
Напомним, за три года проведения проекта "Sputnik Pro на Зубовском" с 2023 по 2025 годы уже состоялось 12 программ, в них приняло участие 144 журналиста из 11 стран. В этом году познакомиться с работой агентства и повысить свои профессиональные навыки смогут еще 48 представителей СМИ из стран ближнего зарубежья.