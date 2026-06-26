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"Это взаимодействие бесценно" — в Москве состоялся первый в 2026-м модуль Sputnik Pro

"Это взаимодействие бесценно" — в Москве состоялся первый в 2026-м модуль Sputnik Pro

Sputnik Грузия

В течение пяти дней ведущие сотрудники агентства проводили лекции, мастер-классы и практические занятия по разным сферам работы медиа 26.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-26T17:25+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июня – Sputnik. Елизавета Борисенко. В Москве завершился 13-й модуль просветительского проекта "Sputnik Pro на Зубовском". Прошедшая программа стала первой в этом году, в ней приняли участие журналисты из шести стран: Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. В течение пяти дней ведущие сотрудники агентства проводили лекции, мастер-классы и практические занятия по разным сферам работы медиа. Участники смогли подробнее узнать, как правильно использовать искусственный интеллект, чтобы это максимально приносило пользу в повседневных задачах. Тема работы с инструментами ИИ уже не первый год поднимается в ходе занятий Sputnik Pro. В прошлом году один из модулей программы тоже был посвящен применению новых инструментов в журналистике. Большой интерес у участников вызвало знакомство с виртуальной студией. Во время съемки в ней компьютерная графика в режиме реального времени заменяет реальный фон и добавляет элементы дополненной реальности. Участники рассказали, что возможность побывать в такой студии и детально изучить, как создаются программы, которые потом смотрят миллионы зрителей — большая редкость. "Такая студия, возможно, появится в Грузии еще нескоро, это бесценный опыт. Нам дали возможность почувствовать себя ведущими — это было потрясающе", — говорит Sputnik Нина Деметрашвили из Грузии. В ходе программы заместитель начальника управления ДМЦ Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Александр Самохвалов рассказал, как вести и развивать свой блог в Telegram или Макс. А директор радио Sputnik Маргарита Некрасова объяснила как современным СМИ удержать аудиторию в реальном времени, в эпоху 5-секундного формата. "Спикеры были подобраны точечно: от создания контента, фокус в нескольких секундах, как сделать так, чтобы Reels залетел --- очень много было приемов", --- подчеркивает Эльвира Сатыбекова. Также корреспондент Главной дирекции информации Ria Александра Трофимова рассказала о работе военкора: как расставить приоритеты во время рабочего процесса и обеспечить свою безопасность. Конечно, во время программы участники совершенствовали свои навыки работы с текстом, ведь это все еще одна из основ современных медиа. В конце программы участники представили свои проекты, которые создавали на протяжении программы и получили сертификаты. "Это взаимодействие бесценно. Что хорошо — это не просто курс лекций, это живое общение на равных. Мы сразу начинаем применять новые советы и навыки в работе. Это касается организации своей работы и особенности подачи информации", — рассказывает Александр Павлов, участник из Беларуси. Одна из самых главных особенностей "SputnikPRO на Зубовском" — это нетворкинг и возможность встретить новых единомышленников, а иногда даже друзей и товарищей. Нина Деметрашвили рассказала нам, что ее знакомая с проекта посетит Грузию, где они уже планируют встречу. А некоторые участники благодаря проекту открывают для себя новые страны. Например, Зиеджон Курбанов из Узбекистана впервые поехал за границу — в Москву. Напомним, за три года проведения проекта "Sputnik Pro на Зубовском" с 2023 по 2025 годы уже состоялось 12 программ, в них приняло участие 144 журналиста из 11 стран. В этом году познакомиться с работой агентства и повысить свои профессиональные навыки смогут еще 48 представителей СМИ из стран ближнего зарубежья.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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