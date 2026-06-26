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Генсек СНГ: вопрос о возвращении Грузии в союз пока не стоит
Генсек СНГ: вопрос о возвращении Грузии в союз пока не стоит
Sputnik Грузия
Несмотря на выход Грузии из СНГ в 2009 году, страна продолжает участвовать в ряде соглашений, заключенных в рамках Содружества 26.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-26T17:28+0400
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Однако вопрос о возможном возвращении Тбилиси в организацию на сегодняшний день не рассматривается.О том, сколько соглашений с СНГ продолжает действовать для Грузии и почему тема восстановления членства пока не стоит на повестке, рассказал генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев в интервью Sputnik Грузия
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мультимедиа, видео, политика, грузия, тбилиси, снг, видео
мультимедиа, видео, политика, грузия, тбилиси, снг, видео
Генсек СНГ: вопрос о возвращении Грузии в союз пока не стоит
Несмотря на выход Грузии из СНГ в 2009 году, страна продолжает участвовать в ряде соглашений, заключенных в рамках Содружества
Однако вопрос о возможном возвращении Тбилиси в организацию на сегодняшний день не рассматривается.О том, сколько соглашений с СНГ продолжает действовать для Грузии и почему тема восстановления членства пока не стоит на повестке, рассказал генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев в интервью Sputnik Грузия