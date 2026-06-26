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Генсек СНГ: вопрос о возвращении Грузии в союз пока не стоит

Генсек СНГ: вопрос о возвращении Грузии в союз пока не стоит

Sputnik Грузия

Несмотря на выход Грузии из СНГ в 2009 году, страна продолжает участвовать в ряде соглашений, заключенных в рамках Содружества 26.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-26T17:28+0400

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Однако вопрос о возможном возвращении Тбилиси в организацию на сегодняшний день не рассматривается.О том, сколько соглашений с СНГ продолжает действовать для Грузии и почему тема восстановления членства пока не стоит на повестке, рассказал генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев в интервью Sputnik Грузия

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