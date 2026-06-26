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Грузинский след во Владикавказе
Грузинский след во Владикавказе
Sputnik Грузия
Николоз Мжаванадзе побывал в школе, где встретился с учениками и учителями. Встреча прошла в атмосфере общения, стихов и уважения к культуре. 26.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-26T13:12+0400
2026-06-26T13:12+0400
2026-06-26T13:12+0400
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мультимедиа, видео, грузия, николоз мжаванадзе, видео-новости из грузии
мультимедиа, видео, грузия, николоз мжаванадзе, видео-новости из грузии
Грузинский след во Владикавказе
Николоз Мжаванадзе побывал в школе, где встретился с учениками и учителями. Встреча прошла в атмосфере общения, стихов и уважения к культуре.