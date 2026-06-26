https://sputnik-georgia.ru/20260626/gruziya-budet-rukovodstvovatsya-pragmatichnoy-politikoy-v-otnosheniyakh-s-rossiey--premer-299354545.html

Грузия будет руководствоваться прагматичной политикой в отношениях с Россией – премьер

Грузия будет руководствоваться прагматичной политикой в отношениях с Россией – премьер

Sputnik Грузия

По словам Кобахидзе, главной задачей Грузии является урегулирование конфликта мирным путем 26.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-26T14:54+0400

2026-06-26T14:54+0400

2026-06-26T14:58+0400

грузия

политика

россия

москва

абхазия

цхинвальский регион

ираклий кобахидзе

грузино-российские отношения

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Грузия в отношениях с Россией руководствуется прагматичной политикой, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. "Красные линии" в отношениях Грузии и России связаны с восстановлением территориальной целостности. Грузия в этом отношении и в будущем будет действовать согласно прагматичной политике", – сказал Кобахидзе. По его словам, главной задачей Грузии является мирное урегулирование конфликта. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). На сегодня политический диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров. Власти Грузии исключают восстановление дипломатических отношений с Россией без отзыва решения о признании. Однако при этом, Грузия поддерживает тесные торговые отношения с Россией и связи между людьми. Для граждан действует безвизовый режим для посещения страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, политика, россия, москва, абхазия, цхинвальский регион, ираклий кобахидзе, грузино-российские отношения