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Грузия будет руководствоваться прагматичной политикой в отношениях с Россией – премьер
Грузия будет руководствоваться прагматичной политикой в отношениях с Россией – премьер
Sputnik Грузия
По словам Кобахидзе, главной задачей Грузии является урегулирование конфликта мирным путем 26.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-26T14:54+0400
2026-06-26T14:54+0400
2026-06-26T14:58+0400
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политика
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москва
абхазия
цхинвальский регион
ираклий кобахидзе
грузино-российские отношения
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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Грузия в отношениях с Россией руководствуется прагматичной политикой, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. "Красные линии" в отношениях Грузии и России связаны с восстановлением территориальной целостности. Грузия в этом отношении и в будущем будет действовать согласно прагматичной политике", – сказал Кобахидзе. По его словам, главной задачей Грузии является мирное урегулирование конфликта. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). На сегодня политический диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров. Власти Грузии исключают восстановление дипломатических отношений с Россией без отзыва решения о признании. Однако при этом, Грузия поддерживает тесные торговые отношения с Россией и связи между людьми. Для граждан действует безвизовый режим для посещения страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, политика, россия, москва, абхазия, цхинвальский регион, ираклий кобахидзе, грузино-российские отношения
грузия, политика, россия, москва, абхазия, цхинвальский регион, ираклий кобахидзе, грузино-российские отношения
Грузия будет руководствоваться прагматичной политикой в отношениях с Россией – премьер
14:54 26.06.2026 (обновлено: 14:58 26.06.2026)
По словам Кобахидзе, главной задачей Грузии является урегулирование конфликта мирным путем
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Грузия в отношениях с Россией руководствуется прагматичной политикой, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
"Красные линии" в отношениях Грузии и России связаны с восстановлением территориальной целостности. Грузия в этом отношении и в будущем будет действовать согласно прагматичной политике", – сказал Кобахидзе.
По его словам, главной задачей Грузии является мирное урегулирование конфликта.
"Мы продолжаем осуществление прагматичной политики, и наша задача – урегулирование конфликта мирным путем", – отметил он.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
На сегодня политический диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров.
Власти Грузии исключают восстановление дипломатических отношений с Россией без отзыва решения о признании. Однако при этом, Грузия поддерживает тесные торговые отношения с Россией и связи между людьми. Для граждан действует безвизовый режим для посещения страны.