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Какой сегодня церковный праздник: 26 июня 2026

Какой сегодня церковный праздник: 26 июня 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 26 июня отмечают день памяти святых Акилины, Антонины, Анны, Иоанна и Трифиллия 26.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-26T01:01+0400

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2026-06-26T01:01+0400

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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.АкилинаПо церковному календарю 26 июня поминают мученицу Акилину, пострадавшую при императоре Диоклетиане (284-305).Родилась будущая святая в христианской семье в городе Библа (территория современного Ливана). В 12 лет девочка рассказала подругам о Христе, о чем тут же донесли правителю Волусиану. Уговорами и лаской ее пытались убедить отречься, но девочка твердо исповедала перед судом свою веру.Акилину подвергли жестоким пыткам, а ночью ангел прикоснулся к телу девочки и исцелил ее. По велению ангела она обличила правителя, и он приговорил ее к смерти. Она скончалась по дороге на эшафот. Произошло это в 293 году.АнтонинаПо церковному календарю 26 июня поминают мученицу Антонину, пострадавшую во время правления Максимиана (284-305) в Никее.Ее долго пытали, но заставить святую отречься от Христа и принести жертвы идолам не смогли. Антонина по Божьей воле осталась невредимой, даже когда ее положили на раскаленный железный одр.Мученицу после продолжительных пыток поместили в мешок и утопили в озере.Анна и ИоаннПо церковному календарю 26 июня поминают преподобную Анну и ее сына Иоанна, живших в Византии.Анна родилась в семье диакона Влахернской церкви в Константинополе. После смерти мужа, переодевшись в мужскую одежду, она подвизалась под именем Евфимиана вместе со своим сыном Иоанном в одном из Вифинских монастырей близ Олимпа.Преподобная скончалась в Константинополе в 826 году.Епископ ЛевкуссийскийПо церковному календарю 26 июня поминают святителя Трифиллия, епископа Левкуссийского, жившего в IV веке.Родился будущий святой в Константинополе и получил прекрасное образование в Сирии. Ораторский дар и ученость Трифиллия современники отмечали особо.Трифиллий был учеником святителя Спиридона Тримифунтского. Они вдвоем исцелили императора Констанция II. Епископом Левкуссии (современная Никосия) жители Кипра его избрали за мудрость и праведную жизнь.Святитель Трифиллий обладал многими добродетелями. На деньги, доставшиеся ему после смерти матери, епископ в Левкуссии построил монастырь. Скончался он в глубокой старости примерно в 370 году.ИмениныПо церковному календарю 26 июня именины отмечают Александра, Акулина, Антонина, Анна, Пелагея, Александр, Андрей, Андроник, Дмитрий, Даниил, Иван, Савва и Яков.Материал подготовлен на основе открытых источников

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