https://sputnik-georgia.ru/20260626/korruptsiya-v-vysshikh-eshelonakh-vlasti-gruzii-iskorenena--premer-299346857.html

Коррупция в высших эшелонах власти Грузии искоренена – премьер

Коррупция в высших эшелонах власти Грузии искоренена – премьер

Sputnik Грузия

За преступления, связанные с коррупцией, СГБ Грузии в 2025 году привлекла к уголовной ответственности 104 человека 26.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-26T15:55+0400

2026-06-26T15:55+0400

2026-06-26T15:55+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Коррупция в высших эшелонах власти полностью искоренена, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая в парламенте.В Грузии в 2025 году разгорелся громкий коррупционный скандал, главным фигурантом которого стал бывший министр обороны Джуаншер Бурчуладзе. Также по делам о коррупции и подлоге были задержаны бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, экс-глава СГБ Вахтанг Лилуашвили и другие высокопоставленные чиновники.Большинство фигурантов коррупционных дел признали свою вину."Безусловно, борьба с коррупцией необходима на постоянной основе, особенно на низших уровнях, и, естественно, правительство не ослабит своего внимания в будущем. В этой связи я могу еще раз смело заявить, что коррупция в высших эшелонах власти в корне искоренена и побеждена, и это один из важнейших результатов деятельности правительства Грузии за прошедший год", – сказал Кобахидзе.По его словам, правительство работает абсолютно прозрачно, все правительственные акты публикуются, а прозрачность – один из лучших способов защиты от любых пороков."Если у кого-либо есть сомнения относительно коррупции, я могу предложить любому человеку – оппоненту или нет – представить хотя бы один факт из отчетного периода с июня прошлого года, и, конечно же, каждый из нас ответит до конца. Коррупция в высших эшелонах власти в принципе побеждена", – заявил Кобахидзе.Борьба с преступлениями чиновников стала приоритетной для следственных органов после серии арестов высокопоставленных должностных лиц в конце 2025 года.За преступления, связанные с коррупцией, СГБ Грузии в 2025 году привлекла к уголовной ответственности 104 человека.Под коррупцией подразумеваются не только взяточничество, но и различные виды мошенничества, а также другие преступления, связанные с получением чиновником незаконной выгоды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, тбилиси, ираклий гарибашвили, сгб, джуаншер бурчуладзе