https://sputnik-georgia.ru/20260626/krizis-v-oppozitsii-v-gruzii-prodolzhayutsya-ostrye-spory-vokrug-situatsii-v-end-299347379.html
Кризис в оппозиции: в Грузии продолжаются острые споры вокруг ситуации в ЕНД
Кризис в оппозиции: в Грузии продолжаются острые споры вокруг ситуации в ЕНД
Sputnik Грузия
В правящей партии Грузии назвали текущую ситуацию в оппозиционном лагере "агонией" и признаком системного распада 26.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-26T20:50+0400
2026-06-26T20:50+0400
2026-06-26T20:50+0400
политика
грузия
новости
тбилиси
единое национальное движение
михаил саакашвили
нанука жоржолиани
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/04/289732721_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_01a434edacf1e1c8ce26c58778584dc1.jpg
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Независимо от того, кто возглавит "Единое национальное движение" и какими будут внутренние противостояния в оппозиционной партии, итогом станет ее политическое уничтожение, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Тенгиз Шарманашвили.Находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили спровоцировал новый виток противостояния в "Едином национальном движении", поддержав кандидатуру телеведущей Нануки Жоржолиани на пост председателя партии. Саакашвили также заявил, что Жоржолиани займется проведением радикальных реформ и обновлением ЕНД.Происходящие внутри "Единого национального движения" процессы свидетельствуют о сохранении прежнего стиля управления, характерного для периода его пребывания у власти, считает вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский. По его оценке, внутри партии принимаются импульсивные и непрофессиональные решения, корни которых уходят еще во времена, когда страной руководил Михаил Саакашвили."Тогда была именно такая ситуация – полный беспорядок, попрание прав человека. Внутренние противостояния не меняют сути этого объединения, как и отдельных партий, и особенно “Национального движения” – их сущность остается прежней", – заявил Вольский.Различия во взглядах внутри партии "Единое национальное движение" следует воспринимать не как слабость, а как силу, заявил заместитель генерального секретаря партии Ираклий Павленишвили. По его словам, партия остается единственной политической силой в стране, где возможны проведение реальных выборов и победа любого кандидата."Мы – единственная партия, где, несмотря на то что главным лидером является Михаил Саакашвили, который остается самым известным и успешным политиком в новейшей истории этой страны, даже его слово может не быть решающим. Поэтому все это мы должны превратить в нашу силу", – заявил Павленишвили.Между тем решение Саакашвили поддержать Жоржолиани стало неожиданностью для нынешнего председателя ЕНД Тины Бокучава. По ее мнению, именно подобные импульсивные и непоследовательные шаги стали одной из причин нынешнего кризиса, в котором оказалась партия.В правящей партии ранее неоднократно напоминали, что Саакашвили не является гражданином Грузии и, согласно законодательству, не может участвовать в политической деятельности страны. Представители власти утверждают, что его влияние на ЕНД и участие во внутрипартийных процессах противоречат закону.Согласно грузинскому законодательству, иностранным гражданам запрещено создавать политические партии, состоять в них и участвовать в политической деятельности. При этом, несмотря на наличие украинского гражданства, Саакашвили по-прежнему воспринимается многими как неформальный лидер ЕНД.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/04/289732721_227:0:2048:1366_1920x0_80_0_0_db95c4b07c5425c3900ac071f7a36579.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, тбилиси, единое национальное движение, михаил саакашвили, нанука жоржолиани
политика, грузия, новости, тбилиси, единое национальное движение, михаил саакашвили, нанука жоржолиани
Кризис в оппозиции: в Грузии продолжаются острые споры вокруг ситуации в ЕНД
В правящей партии Грузии назвали текущую ситуацию в оппозиционном лагере "агонией" и признаком системного распада
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Независимо от того, кто возглавит "Единое национальное движение" и какими будут внутренние противостояния в оппозиционной партии, итогом станет ее политическое уничтожение, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Тенгиз Шарманашвили.
Находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили спровоцировал новый виток противостояния в "Едином национальном движении", поддержав кандидатуру телеведущей Нануки Жоржолиани на пост председателя партии. Саакашвили также заявил, что Жоржолиани займется проведением радикальных реформ и обновлением ЕНД.
"Мы наблюдаем борьбу со стороны организации, находящейся на грани уничтожения, – в лице ЕНД, которое пытается каким-то образом спасти ситуацию, но годами совершает ошибки и продолжает их совершать. Жизнь их ничему не научила. Независимо от того, кто станет их председателем и какие внутренние конфликты у них будут, результат будет один – они политически будут уничтожены", – заявил Шарманашвили.
Происходящие внутри "Единого национального движения" процессы свидетельствуют о сохранении прежнего стиля управления, характерного для периода его пребывания у власти, считает вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский. По его оценке, внутри партии принимаются импульсивные и непрофессиональные решения, корни которых уходят еще во времена, когда страной руководил Михаил Саакашвили.
"Тогда была именно такая ситуация – полный беспорядок, попрание прав человека. Внутренние противостояния не меняют сути этого объединения, как и отдельных партий, и особенно “Национального движения” – их сущность остается прежней", – заявил Вольский.
Различия во взглядах внутри партии "Единое национальное движение" следует воспринимать не как слабость, а как силу, заявил заместитель генерального секретаря партии Ираклий Павленишвили. По его словам, партия остается единственной политической силой в стране, где возможны проведение реальных выборов и победа любого кандидата.
"Мы – единственная партия, где, несмотря на то что главным лидером является Михаил Саакашвили, который остается самым известным и успешным политиком в новейшей истории этой страны, даже его слово может не быть решающим. Поэтому все это мы должны превратить в нашу силу", – заявил Павленишвили.
Между тем решение Саакашвили поддержать Жоржолиани стало неожиданностью для нынешнего председателя ЕНД Тины Бокучава. По ее мнению, именно подобные импульсивные и непоследовательные шаги стали одной из причин нынешнего кризиса, в котором оказалась партия.
В правящей партии ранее неоднократно напоминали, что Саакашвили не является гражданином Грузии и, согласно законодательству, не может участвовать в политической деятельности страны. Представители власти утверждают, что его влияние на ЕНД и участие во внутрипартийных процессах противоречат закону.
Согласно грузинскому законодательству, иностранным гражданам запрещено создавать политические партии, состоять в них и участвовать в политической деятельности. При этом, несмотря на наличие украинского гражданства, Саакашвили по-прежнему воспринимается многими как неформальный лидер ЕНД.