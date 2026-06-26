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Кризис в оппозиции: в Грузии продолжаются острые споры вокруг ситуации в ЕНД

Кризис в оппозиции: в Грузии продолжаются острые споры вокруг ситуации в ЕНД

Sputnik Грузия

В правящей партии Грузии назвали текущую ситуацию в оппозиционном лагере "агонией" и признаком системного распада 26.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-26T20:50+0400

2026-06-26T20:50+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Независимо от того, кто возглавит "Единое национальное движение" и какими будут внутренние противостояния в оппозиционной партии, итогом станет ее политическое уничтожение, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Тенгиз Шарманашвили.Находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили спровоцировал новый виток противостояния в "Едином национальном движении", поддержав кандидатуру телеведущей Нануки Жоржолиани на пост председателя партии. Саакашвили также заявил, что Жоржолиани займется проведением радикальных реформ и обновлением ЕНД.Происходящие внутри "Единого национального движения" процессы свидетельствуют о сохранении прежнего стиля управления, характерного для периода его пребывания у власти, считает вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский. По его оценке, внутри партии принимаются импульсивные и непрофессиональные решения, корни которых уходят еще во времена, когда страной руководил Михаил Саакашвили."Тогда была именно такая ситуация – полный беспорядок, попрание прав человека. Внутренние противостояния не меняют сути этого объединения, как и отдельных партий, и особенно “Национального движения” – их сущность остается прежней", – заявил Вольский.Различия во взглядах внутри партии "Единое национальное движение" следует воспринимать не как слабость, а как силу, заявил заместитель генерального секретаря партии Ираклий Павленишвили. По его словам, партия остается единственной политической силой в стране, где возможны проведение реальных выборов и победа любого кандидата."Мы – единственная партия, где, несмотря на то что главным лидером является Михаил Саакашвили, который остается самым известным и успешным политиком в новейшей истории этой страны, даже его слово может не быть решающим. Поэтому все это мы должны превратить в нашу силу", – заявил Павленишвили.Между тем решение Саакашвили поддержать Жоржолиани стало неожиданностью для нынешнего председателя ЕНД Тины Бокучава. По ее мнению, именно подобные импульсивные и непоследовательные шаги стали одной из причин нынешнего кризиса, в котором оказалась партия.В правящей партии ранее неоднократно напоминали, что Саакашвили не является гражданином Грузии и, согласно законодательству, не может участвовать в политической деятельности страны. Представители власти утверждают, что его влияние на ЕНД и участие во внутрипартийных процессах противоречат закону.Согласно грузинскому законодательству, иностранным гражданам запрещено создавать политические партии, состоять в них и участвовать в политической деятельности. При этом, несмотря на наличие украинского гражданства, Саакашвили по-прежнему воспринимается многими как неформальный лидер ЕНД.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, единое национальное движение, михаил саакашвили, нанука жоржолиани