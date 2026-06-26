https://sputnik-georgia.ru/20260626/kurs-lari-dollar-299342503.html
Курс лари на пятницу – 2,6468 GEL/$
Курс лари на пятницу – 2,6468 GEL/$
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0005 лари по отношению к доллару 26.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-26T09:48+0400
2026-06-26T09:48+0400
2026-06-26T09:48+0400
грузия
экономика
лари
национальный банк грузии
доллар
курс лари к доллару на сегодня в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1e/259131026_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_3a7636e0e26a91683a9ae6db35a26997.jpg
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 26 июня в размере 2,6468 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0005 лари по отношению к доллару.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1e/259131026_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_6b0757114b3ffbd7afdd8faa0fc41a31.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на пятницу – 2,6468 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0005 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 26 июня в размере 2,6468 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0005 лари по отношению к доллару.