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МИД Грузии критикует ПАСЕ за резолюцию

МИД Грузии критикует ПАСЕ за резолюцию

Sputnik Грузия

Особую тревогу у внешнеполитического ведомства вызывает и требование отмены законов без надлежащего правового обоснования и объективной оценки 26.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-26T13:53+0400

2026-06-26T13:53+0400

2026-06-26T13:53+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Доклад, на котором основывалась Парламентская ассамблея Совета Европы при принятии резолюции по Грузии, основан на предвзятой информации и тенденциозных интерпретациях, говорится в заявлении МИД Грузии.Накануне ПАСЕ приняла резолюцию, в которой выразила обеспокоенность отступлением Грузии от демократических стандартов. Документ содержит призыв к властям отменить ряд законов, которые в Ассамблее считают репрессивными, а также прекратить преследование оппозиции.Для МИД Грузии особенно тревожно, что международный институт, созданный для защиты прав человека, демократии и верховенства права, все чаще используется как инструмент политического давления."Такая практика подрывает авторитет самого Совета Европы и вызывает обоснованные сомнения в беспристрастности отдельных структур организации", – отмечает грузинское внешнеполитическое ведомство.МИД считает недопустимыми попытки дискредитировать демократически избранное правительство, предвзятую критику законно действующих государственных институтов и поощрение политических групп, пытающихся игнорировать полученный на выборах мандат, основанный на волеизъявлении общества."Такой подход не способствует укреплению демократии, а, наоборот, углубляет политическую поляризацию и поощряет радикальные процессы", – отмечается в заявлении.МИД указывает, что предвзятое отношение к внутренним политическим и правовым процессам суверенного государства недопустимо, так же как и политическая оценка законодательных решений, принятых в полном соответствии с национальными интересами и конституционными процедурами.Особую тревогу у внешнеполитического ведомства вызывает и требование отмены законов без надлежащего правового обоснования и объективной оценки."Никакое внешнее политическое давление, дезинформационная кампания или несправедливая оценка не могут служить основанием для игнорирования национальных интересов Грузии, независимости государства и демократической легитимности", – говорится в заявлении.В то же время в документе подчеркивается, что Грузия как ответственный член Совета Европы еще раз подтверждает свою готовность к взаимовыгодному сотрудничеству, основанному на уважении и доверии, и ожидает конструктивного и справедливого подхода от институтов Совета Европы.Что говорится в резолюцииВ принятом документе ПАСЕ выразила обеспокоенность продолжающимся ухудшением демократических процессов в Грузии, заявила об отсутствии условий для проведения подлинно демократических выборов и предупредила о риске установления в стране "однопартийной диктатуры".По оценке Ассамблеи, власти Грузии не выполнили ни одной из ранее выдвинутых рекомендаций. В документе также выражена обеспокоенность уголовным преследованием оппозиционных политиков, продолжающимися арестами представителей оппозиции, а также положением гражданского общества и независимых СМИ.Особое внимание в резолюции уделено инициативе властей о возможном запрете ряда оппозиционных партий. В ПАСЕ считают, что подобные шаги могут привести к формированию в стране фактически однопартийной системы власти.Ассамблея призвала власти Грузии отказаться от попыток запрета оппозиционных партий, прекратить преследование их лидеров и обеспечить условия для свободной политической конкуренции.Кроме того, ПАСЕ заявила, что нынешняя политическая и правовая среда не создает условий для проведения по-настоящему демократических выборов, и призвала власти выполнить рекомендации международных организаций, касающиеся избирательного процесса, верховенства закона и защиты прав человека.В документе также содержится призыв провести эффективное расследование случаев насилия в отношении участников протестных акций и обеспечить выполнение обязательств Грузии перед Советом Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, пасе, совет европы, мид грузии