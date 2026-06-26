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Минобороны России: планы ФРГ создать самую сильную армию в Европе тревожат
Минобороны России: планы ФРГ создать самую сильную армию в Европе тревожат
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О планах Германии сделать бундесвер сильнейшей армией в Европе заявлял канцлер этой страны Фридрих Мерц 26.06.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о намерениях создать в Германии сильнейшую армию в Европе вызывают волнения, заявил замминистра обороны, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, генерал армии Виктор Горемыкин.Генерал подчеркнул, что это говорит о том, в каком направлении движется "евроинтеграция", возглавляемая бюрократами в Брюсселе, которые всячески поощряют реваншистские настроения в ФРГ и в других частях Евроатлантики.При этом, отметил замглавы МО РФ, в Европе Россию безосновательно обвиняют в том, что она якобы планирует напасть на страны НАТО и ЕС."Европейские руководители сами придумали эту чушь и повторяют ее, сознательно обманывая собственные народы", – заключил Горемыкин.Антифашистский конгресс в четвертый раз проводит Министерство обороны Беларуси. Мероприятие проходит при широком участии представителей зарубежных делегаций. В этом году на конгресс прибыли представители 40 стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, политика, германия, европа, брюссель, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
Минобороны России: планы ФРГ создать самую сильную армию в Европе тревожат
20:29 26.06.2026 (обновлено: 20:30 26.06.2026)
О планах Германии сделать бундесвер сильнейшей армией в Европе заявлял канцлер этой страны Фридрих Мерц
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о намерениях создать в Германии сильнейшую армию в Европе вызывают волнения, заявил замминистра обороны, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, генерал армии Виктор Горемыкин.
"Серьезную тревогу вызывают громогласные заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о его цели – сделать бундесвер самой сильной армией в Европе", – сказал он, выступая в пятницу на IV Международном антифашистском конгрессе в белорусской столице.
Генерал подчеркнул, что это говорит о том, в каком направлении движется "евроинтеграция", возглавляемая бюрократами в Брюсселе, которые всячески поощряют реваншистские настроения в ФРГ и в других частях Евроатлантики.
При этом, отметил замглавы МО РФ, в Европе Россию безосновательно обвиняют в том, что она якобы планирует напасть на страны НАТО и ЕС.
"Европейские руководители сами придумали эту чушь и повторяют ее, сознательно обманывая собственные народы", – заключил Горемыкин.
Антифашистский конгресс в четвертый раз проводит Министерство обороны Беларуси. Мероприятие проходит при широком участии представителей зарубежных делегаций. В этом году на конгресс прибыли представители 40 стран.