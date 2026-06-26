https://sputnik-georgia.ru/20260626/monastyr-alaverdi-v-kakheti-adaptiruyut-dlya-turistov-299323787.html

Монастырь Алаверди в Кахети адаптируют для туристов

Монастырь Алаверди в Кахети адаптируют для туристов

Sputnik Грузия

Инфраструктура, создаваемая рядом с Алавердским монастырем, должна быть полностью адаптирована для людей с особыми потребностями 26.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-26T10:50+0400

2026-06-26T10:50+0400

2026-06-26T10:50+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Муниципальный фонд развития объявил конкурс на проектирование туристического пространства и парковки рядом с Алавердским монастырским комплексом в Ахметском муниципалитете Кахети – памятником культурного наследия национального значения, говорится в распространенном фондом сообщении.Цель проекта – с учетом значения монастыря Алаверди создать пространство, объединяющее информационные, образовательные и рекреационные зоны. Кроме того, управление потоками посетителей должно стать более простым, организованным и безопасным.Согласно проекту, необходимо предусмотреть пространство для приема посетителей, информационный центр, выставочные и образовательные зоны, места для отдыха, пешеходные дорожки и смотровые площадки.Также должен быть обустроен многофункциональный паркинг как для легковых автомобилей, так и для туристических автобусов. На территории парковки планируется размещение станций зарядки для электромобилей.Проект должен предусматривать установку систем освещения и безопасности монастырского комплекса, а также благоустройство и озеленение территории с максимальным сохранением местной природной среды.Инфраструктура, создаваемая рядом с Алавердским монастырем, должна быть полностью адаптирована для людей с особыми потребностями.Монастырь был основан в VI веке Иосифом Алавердским, чьи мощи покоятся в соборе. Каменный крестово-купольный четырехстолпный собор был построен в первой половине XI века кахетинским правителем Квирике III. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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