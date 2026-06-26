https://sputnik-georgia.ru/20260626/obezdnaya-doroga-tbilisi-budet-zavershena-v-2030-godu--premer-gruzii-299363347.html

Объездная дорога Тбилиси будет завершена в 2030 году – премьер Грузии

Объездная дорога Тбилиси будет завершена в 2030 году – премьер Грузии

Sputnik Грузия

Объездная дорога в грузинской столице стала необходима, чтобы разгрузить движение грузового транспорта в городе и сократить число пробок на фоне растущего... 26.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-26T21:46+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Строительство объездной дороги Тбилиси, которая будет частью международной трассы Восток-Запад, завершится в 2030 году, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Согласно проекту, объездная дорога длиной 50 километров будет начинаться от Мцхета, через тоннели – соединяться с районами Тбилисского моря, Авчала, Глдани и через пригород Тбилиси Лило – идти в сторону Рустави. По словам премьер-министра, строительство будет разделено на пять отрезков, строительство трех из которых начнется в 2026 году и завершится в 2030-м, а строительство еще двух отрезков начнется в 2027 году и завершится до конца 2029 года. "В целом объездная дорога Тбилиси будет завершена к 2030 году", – заявил Кобахидзе. Объездная дорога в грузинской столице стала необходима, чтобы разгрузить движение грузового транспорта в городе и сократить число пробок на фоне растущего трафика. Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Кыргызстан). В Грузии автомагистраль Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе, тбилиси, строительство дороги