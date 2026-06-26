https://sputnik-georgia.ru/20260626/oppozitsionnyy-telekanal-tv-pirveli-v-gruzii-oshtrafovali-na-25-tysyachi-lari-299344356.html

Оппозиционный телеканал "ТВ Пирвели" в Грузии оштрафовали на 2,5 тысячи лари

Оппозиционный телеканал "ТВ Пирвели" в Грузии оштрафовали на 2,5 тысячи лари

Sputnik Грузия

Комиссия указывает, что во время проверки телеканала были зафиксированы оценочные суждения, высказанные ведущими новостных программ и журналистами 26.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-26T16:56+0400

2026-06-26T16:56+0400

2026-06-26T16:56+0400

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национальная комиссия по коммуникациям грузии

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ТБИЛИСИ, 26 июня — Sputnik. Национальная комиссия по коммуникациям Грузии оштрафовала оппозиционный телеканал "ТВ Пирвели" на 2,5 тысячи лари за нарушение правила беспристрастности при освещении новостей, говорится в сообщении комиссии.По данным комиссии, мониторинг телекомпании проводился с 11 по 13 мая, и в его ходе было зафиксировано несколько случаев нарушения закона. В частности, освещение актуальных вопросов государственной политики в новостных программах телекомпании "Пирвели", по оценке комиссии, основывалось на личном мнении телеканала."Закон Грузии “О вещании” ограничивает возможность телерадиовещателя выражать собственное мнение в новостных и отдельных социально-политических программах и/или освещать текущие события предвзято, исходя из собственных взглядов", – отмечается в решении.Комиссия указывает, что во время проверки телеканала были зафиксированы оценочные суждения, высказанные ведущими новостных программ и журналистами, которые, по ее оценке, являлись их личным мнением, а не ссылкой на позицию третьих лиц."В соответствии с законом телерадиокомпания не должна освещать новости, основываясь на собственной позиции или мнении. В этих случаях фразы, произнесенные ведущими и журналистами телеканала, с учетом их контекста, формы распространения, содержания и интенсивности представляют собой новостное освещение, основанное на личном отношении или мнении телеканала", – отмечает комиссия.Учитывая, что в этом году телеканалу уже было вынесено письменное предупреждение в качестве санкции за аналогичное нарушение закона, комиссия по коммуникациям на данном этапе применила минимальный штраф, предусмотренный законодательством.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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общество, грузия, новости, тбилиси, национальная комиссия по коммуникациям грузии