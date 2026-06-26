https://sputnik-georgia.ru/20260626/perelomnyy-god-dlya-gruzii--premer-gruzii-nachal-vystuplenie-v-parlamente-299345377.html

Переломный год для Грузии – премьер Грузии начал выступление в парламенте

Переломный год для Грузии – премьер Грузии начал выступление в парламенте

Sputnik Грузия

Большая часть отчета главы грузинского правительства посвящена уже проделанной работе и ходу реализованных реформ 26.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-26T12:42+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Прошедший 2025 год оказался переломным для Грузии с точки зрения завершения формирования обновленного правительства, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, выступая в парламенте.Премьер-министр представляет в парламенте ежегодный отчет о выполнении программы правительства Грузии. В зале присутствуют члены кабинета министров, представители Патриархии Грузии, Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III, а также председатели судов."2025 год был переломным для Грузии. Завершились кадровые и институциональные изменения в правительстве Грузии, после чего начался новый этап в деятельности правительства. В прошлом году управление в правительстве Грузии вышло на новый уровень, и это стало переломным изменением", – сказал Кобахидзе.В отчете содержатся основные данные по различным направлениям – от внешней политики и государственного управления до экономического развития и социальной политики за период с мая 2025 года по май 2026 года.Большая часть документа посвящена уже проделанной работе, ходу реализованных реформ, а также достижениям Грузии в 2025 году, в том числе в экономике.После завершения выступления депутаты смогут задать премьер-министру вопросы по актуальным и интересующим их темам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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