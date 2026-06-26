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Почему в Грузии сокращается рождаемость? – видео

Почему в Грузии сокращается рождаемость? – видео

Sputnik Грузия

Это обусловлено целым рядом факторов: экономическими соображениями, ломкой старых традиций, сменой приоритетов. 26.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-26T18:37+0400

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Молодежь теперь позднее вступает в брак, предпочитает откладывать рождение детей или ограничиваться одним ребенком.Уровень рождаемости в Грузии достиг исторического минимума – в 2025 году родилось 37 867 детей, что на 4,1% меньше показателей 2024 года и является самым низким показателем за более чем 30 лет .Спад наблюдается с 2014 года, когда был зафиксирован последний пик в 60 635 новорожденных. Традиция многодетных семей в Грузии постепенно уходит в прошлое, так как завести трех и более детей сегодня решается далеко не каждая семья.

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