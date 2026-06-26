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Премьер Грузии о результатах борьбы с незаконным майнингом криптовалюты
Премьер Грузии о результатах борьбы с незаконным майнингом криптовалюты
Sputnik Грузия
Власти Грузии 1 июня объявили о начале борьбы с незаконным майнингом криптовалют в муниципалитете Местиа 26.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-26T18:27+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. После начала борьбы с незаконным майнингом криптовалюты потребление электроэнергии в регионе Самегрело-Земо Сванети стало снижаться, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступая в парламенте. Власти Грузии 1 июня объявили о начале борьбы с незаконным майнингом криптовалют в муниципалитете Местиа. Такая деятельность приводит к перегрузке электросетей и наносит ущерб энергетической системе, а также местным жителям. По его словам, только в районе Местиа потребление электроэнергии за 2025 год составило 125 миллионов киловатт-часов, и это вызывало серьезные проблемы. Проблема рекордного потребления электроэнергии майнинговыми фермами в Местиа сохраняется с 2021 года. Район привлекает майнеров низкими тарифами на электроэнергию, установленными для предпринимателей, работающих в высокогорных регионах. Для населения электричество остается бесплатным. Для решения проблемы криптомайнинга правительство Грузии в июне 2026 года решило установить во всех селах Местиа счетчики электроэнергии. При этом для местных жителей электроэнергия останется бесплатной в пределах установленного лимита потребления. За объем, превышающий этот лимит, придется платить по тарифу. Кроме того, полиция начала изымать оборудование майнинга с незаконных криптоферм. Уже изъято до 300 аппаратов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, грузия, экономика, ираклий кобахидзе, местия, майнинг, криптовалюта
Премьер Грузии о результатах борьбы с незаконным майнингом криптовалюты
18:27 26.06.2026 (обновлено: 19:30 26.06.2026)
Власти Грузии 1 июня объявили о начале борьбы с незаконным майнингом криптовалют в муниципалитете Местиа
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. После начала борьбы с незаконным майнингом криптовалюты потребление электроэнергии в регионе Самегрело-Земо Сванети стало снижаться, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступая в парламенте.
Власти Грузии 1 июня объявили о начале борьбы с незаконным майнингом криптовалют в муниципалитете Местиа. Такая деятельность приводит к перегрузке электросетей и наносит ущерб энергетической системе, а также местным жителям.
"Уже приняты предварительные меры, которые дали ощутимые результаты. По данным за июнь, потребление электроэнергии уже сократилось примерно на 35 процентов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Когда процесс установки счетчиков завершится, система, конечно же, будет полностью упорядочена, что важно для добросовестных плательщиков и потребителей", – заявил Кобахидзе.
По его словам, только в районе Местиа потребление электроэнергии за 2025 год составило 125 миллионов киловатт-часов, и это вызывало серьезные проблемы.
Проблема рекордного потребления электроэнергии майнинговыми фермами в Местиа сохраняется с 2021 года. Район привлекает майнеров низкими тарифами на электроэнергию, установленными для предпринимателей, работающих в высокогорных регионах. Для населения электричество остается бесплатным.
Для решения проблемы криптомайнинга правительство Грузии в июне 2026 года решило установить во всех селах Местиа счетчики электроэнергии. При этом для местных жителей электроэнергия останется бесплатной в пределах установленного лимита потребления. За объем, превышающий этот лимит, придется платить по тарифу.
Кроме того, полиция начала изымать оборудование майнинга с незаконных криптоферм. Уже изъято до 300 аппаратов.