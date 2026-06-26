https://sputnik-georgia.ru/20260626/rasshirenie-partnerstva-s-kitaem-prinosit-pervye-rezultaty--poslednie-dannye-299363651.html

Расширение партнерства с Китаем приносит первые результаты – последние данные

Расширение партнерства с Китаем приносит первые результаты – последние данные

Sputnik Грузия

По данным главы правительства Грузии, число китайских туристов в Грузии в 2025 году увеличилось на 44% 26.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-26T23:31+0400

2026-06-26T23:31+0400

2026-06-26T23:31+0400

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си цзиньпин

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Подписание соглашения о стратегическом партнерстве с Китаем уже приносит ощутимые результаты для Грузии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Президент Грузии Михаил Кавелашвили и председатель КНР Си Цзиньпин 9 июня совместно объявили о повышении двусторонних отношений до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства. По данным премьера, товарооборот между Грузией и Китаем в 2025 году увеличился на 21% по сравнению с 2024 годом, а в январе-апреле 2026 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года товарооборот вырос на 45%.Он отметил, что в январе-апреле 2026 года экспорт грузинских товаров в Китай увеличился втрое. Также, по данным главы правительства Грузии, число китайских туристов в Грузии в 2025 году увеличилось на 44%, а в первом квартале текущего года по сравнению с соответствующим кварталом предыдущего года оно увеличилось на 49% Грузия и Китай Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с туристической целью и находиться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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