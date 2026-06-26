https://sputnik-georgia.ru/20260626/rossiya-i-ukraina-obmenyalis-plennymi-299361771.html

Россия и Украина обменялись пленными

Россия и Украина обменялись пленными

Sputnik Грузия

Этот обмен пленными между Россией и Украиной стал седьмым по счету с начала текущего года и вторым в июне 26.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-26T13:09+0400

2026-06-26T13:09+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июн – Sputnik. Россия и Украина совершили в пятницу очередной обмен пленными, об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.Взамен украинской стороне было возвращено 160 пленных.Уточняется, что возвращенные из украинского плена российские военнослужащие находятся на территории Беларуси, с ними работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.Это седьмой по счету обмен пленными между Россией и Украиной с начала текущего года. Предыдущий прошел 5 июня. С подконтрольной Киеву территории Москве тогда удалось обменять 185 российских военнослужащих. Взамен украинской стороне было передано такое же число пленных солдат ВСУ.Первый в этом году обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 5 февраля. Тогда Россия вернула 157 своих военнослужащих, столько же военнопленных ВСУ вернулись на Украину.Начиная с февраля обмены пленными между Россией и Украиной проводились каждый месяц, в июне это уже второй обмен в течение месяца.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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россия, в мире, украина, беларусь, киев, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины