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Сикорский считает, что на переговорах РФ и Украины не нужны посредники
Сикорский считает, что на переговорах РФ и Украины не нужны посредники
Sputnik Грузия
Свое видение возможного переговорного процесса глава МИД Польши пояснил тем, что Европа не является нейтральной в конфликте на Украине 26.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-26T16:26+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июн – Sputnik. Россия и Украина должны вести переговоры по урегулированию конфликта без посредников, заявил вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, подчеркнув, что Европа в этом конфликте не является нейтральной.Сикорский полагает, что любые будущие переговоры должны вестись между российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским без посредников, уточнил телеканал.Глава польского МИД также напомнил, что Европа не является нейтральной стороной в конфликте на Украине.О том, что Европа "никогда не будет нейтральным посредником между Россией и Украиной", ранее заявила глава евродипломатии Кая Каллас. "...мы на стороне Украины и защищаем свои собственные, ключевые интересы безопасности", – отмечала она.Глава Евросовета Антониу Кошта сообщал, что обсуждает с евролидерами подготовку к возможным переговорам с Россией.Президент РФ Владимир Путин в свою очередь подчеркивал, что Москва готова начать переговоры с Брюсселем, но никуда не спешит. Российский лидер также обращал внимание на то, что в переговорах по Украине Евросоюз не может быть посредником, поскольку посредничество предполагает нейтралитет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, политика, россия, украина, европа, польша, владимир путин, владимир зеленский, календарь религиозных праздников
в мире, политика, россия, украина, европа, польша, владимир путин, владимир зеленский, календарь религиозных праздников
Сикорский считает, что на переговорах РФ и Украины не нужны посредники
16:26 26.06.2026 (обновлено: 19:36 26.06.2026)
Свое видение возможного переговорного процесса глава МИД Польши пояснил тем, что Европа не является нейтральной в конфликте на Украине
ТБИЛИСИ, 26 июн – Sputnik. Россия и Украина должны вести переговоры по урегулированию конфликта без посредников, заявил вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, подчеркнув, что Европа в этом конфликте не является нейтральной.
"Я придерживаюсь мнения, что лучше позволить России и Украине вести переговоры напрямую... Есть вопросы, по которым мы не хотим оказывать на них давление ", – сказал польский дипломат в интервью телеканалу CBS.
Сикорский полагает, что любые будущие переговоры должны вестись между российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским без посредников, уточнил телеканал.
Глава польского МИД также напомнил, что Европа не является нейтральной стороной в конфликте на Украине.
О том, что Европа "никогда не будет нейтральным посредником между Россией и Украиной", ранее заявила глава евродипломатии Кая Каллас. "...мы на стороне Украины и защищаем свои собственные, ключевые интересы безопасности", – отмечала она.
Глава Евросовета Антониу Кошта сообщал, что обсуждает с евролидерами подготовку к возможным переговорам с Россией.
Президент РФ Владимир Путин в свою очередь подчеркивал, что Москва готова начать переговоры с Брюсселем, но никуда не спешит. Российский лидер также обращал внимание на то, что в переговорах по Украине Евросоюз не может быть посредником, поскольку посредничество предполагает нейтралитет.