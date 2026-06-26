https://sputnik-georgia.ru/20260626/uchastnik-sputnikpro-iz-gruzii-sovremennye-tekhnologii-delayut-rabotu-zhurnalista-effektivnee-299360437.html

Участник SputnikPro из Грузии: современные технологии делают работу журналиста эффективнее

Участник SputnikPro из Грузии: современные технологии делают работу журналиста эффективнее

Sputnik Грузия

Новый модуль просветительского проекта SputnikPro для молодых журналистов, редакторов и медиаспециалистов из разных стран завершился в Москве 26.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-26T17:55+0400

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Участники прошли серию мастер-классов и лекций, посвященных современным медиатехнологиям, работе с аудиторией и новым инструментам создания контента.О своих впечатлениях от программы, о наиболее полезных лекциях и о том, как полученные знания помогут в развитии собственного медиапроекта и в работе с грузинской аудиторией, рассказал участник SputnikPro из Грузии, политолог, блогер Дмитрий Абазов.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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