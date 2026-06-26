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Участник SputnikPro из Грузии: современные технологии делают работу журналиста эффективнее
Участник SputnikPro из Грузии: современные технологии делают работу журналиста эффективнее
Sputnik Грузия
Новый модуль просветительского проекта SputnikPro для молодых журналистов, редакторов и медиаспециалистов из разных стран завершился в Москве 26.06.2026, Sputnik Грузия
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Участники прошли серию мастер-классов и лекций, посвященных современным медиатехнологиям, работе с аудиторией и новым инструментам создания контента.О своих впечатлениях от программы, о наиболее полезных лекциях и о том, как полученные знания помогут в развитии собственного медиапроекта и в работе с грузинской аудиторией, рассказал участник SputnikPro из Грузии, политолог, блогер Дмитрий Абазов.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, россия, грузия, sputnikpro, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, россия, грузия, sputnikpro, видео
Участник SputnikPro из Грузии: современные технологии делают работу журналиста эффективнее
17:55 26.06.2026 (обновлено: 18:32 26.06.2026)
Новый модуль просветительского проекта SputnikPro для молодых журналистов, редакторов и медиаспециалистов из разных стран завершился в Москве
Участники прошли серию мастер-классов и лекций, посвященных современным медиатехнологиям, работе с аудиторией и новым инструментам создания контента.
О своих впечатлениях от программы, о наиболее полезных лекциях и о том, как полученные знания помогут в развитии собственного медиапроекта и в работе с грузинской аудиторией, рассказал участник SputnikPro из Грузии, политолог, блогер Дмитрий Абазов.