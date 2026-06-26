https://sputnik-georgia.ru/20260626/voyna-s-pushkinym-komu-meshaet-russkaya-kultura-v-gruzii-299356100.html

Война с Пушкиным: кому мешает русская культура в Грузии

Война с Пушкиным: кому мешает русская культура в Грузии

Sputnik Грузия

Колумнист Sputnik Грузия, председатель "Объединения правозащитников", политолог и гендиректор информагентства "Тао Ньюс" Николоз Мжаванадзе об инциденте... 26.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-26T15:25+0400

2026-06-26T15:25+0400

2026-06-26T16:56+0400

грузия

колумнисты

александр пушкин

николоз мжаванадзе

мид россии

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Колумнист Sputnik Грузия, председатель "Объединения правозащитников", политолог и гендиректор информагентства "Тао Ньюс" Николоз Мжаванадзе об инциденте, произошедшем в Тбилиси в День русского языка, а также о шагах, которые необходимо предпринять для укрепления грузино-российских отношений Инцидент, произошедший 6 июня у памятника Пушкину в Тбилиси, вызвал широкий общественный резонанс не только в Грузии, но и в России. В то время как поклонники русской культуры собрались, чтобы почтить память великого поэта в День русского языка, группа радикально настроенных активистов пыталась сорвать мероприятие, выкрикивая антироссийские лозунги и оскорбления. В Министерстве иностранных дел России участников этой акции назвали небольшой группой экстремистов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила уверенность, что правовую оценку произошедшему должны дать правоохранительные органы. По ее словам, День русского языка давно стал частью культурного наследия не только России, но и Грузии, являясь одним из символов взаимопонимания и дружбы между народами. Традиция отмечать День русского языка в Грузии существует уже много лет. Ежегодно у бюста Александра Пушкина на площади Свободы собираются российские соотечественники, дипломаты, представители культуры и общественности. Они возлагают цветы, читают стихи великого поэта на русском, грузинском и других языках. Праздничные мероприятия прошли и в Батуми, где в них приняли участие школьники и преподаватели. Примечательно, что там никаких инцидентов зафиксировано не было. Антироссийская риторика в грузинской политике получила распространение в период правления Михаила Саакашвили. Именно тогда были закрыты российские школы, а отношения между двумя странами вступили в сложный период. Однако в последние годы ситуация заметно изменилась. Восстановлены прямые авиарейсы, действует безвизовый режим, миллионы российских туристов посещают Грузию, расширяются торгово-экономические связи. На этом фоне действия отдельных провокаторов выглядят попыткой вернуть общественную дискуссию к конфронтационным сценариям прошлого. Их деятельность направлена не только против России как государства, но и против русского языка, литературы и культуры в целом. Однако значительная часть грузинского общества подобные взгляды не разделяет. Одним из аргументов организаторов акции стали заявления о положении грузинского языка в Абхазии. Однако подобные вопросы требуют не эмоциональных лозунгов, а серьезного политического диалога. Именно поэтому все больше общественных деятелей и представителей экспертного сообщества выступают за развитие прямого российско-грузинского диалога и поиск решений по наиболее сложным вопросам двусторонних отношений. Особого внимания заслуживает положение грузинского языка в России. На протяжении многих десятилетий он сохраняет возможности для развития и изучения. Около миллиона грузин, проживающих в России, имеют возможность сохранять родной язык, культурные традиции и связь с исторической родиной. История российской картвелологии насчитывает более двух столетий. Серьезное изучение грузинского языка началось еще в Российской империи после создания научных центров востоковедения и открытия кафедры грузинского языка и литературы в Санкт-Петербургском университете. Огромный вклад в развитие этой науки внесли выдающиеся исследователи Александр Цагарели, Николай Марр, Давид Чубинашвили и многие другие. Сегодня грузинский язык изучается в ведущих российских вузах, включая Московский государственный университет. С 2012 года грузинский язык преподается как второй иностранный язык в Московском государственном лингвистическом университете. Центры грузинского языка и культуры способствуют подготовке специалистов и развитию гуманитарного сотрудничества между двумя странами. В России действуют грузинские культурно-образовательные организации, регулярно проводятся концерты, фестивали и национальные праздники. Лично для меня поездка во Владикавказ стала незабываемой. Там я увидел множество грузинских детей, которым замечательные грузинские педагоги сумели привить любовь к своей исторической родине, грузинскому языку и культуре. Правительство Северной Осетии делает многое для сохранения и возрождения грузинского языка, а также национальных традиций грузинской общины. У меня состоялась встреча с министром по национальной политике Республики Северная Осетия – Алания Аланом Багиевым, который произвел на меня впечатление человека, искренне любящего Грузию и с глубоким уважением относящегося к грузинскому народу. В последние годы значительно вырос интерес россиян к изучению грузинского языка. По данным аналитических исследований, спрос на услуги преподавателей грузинского языка увеличился почти в три раза. Рост интереса к Грузии объясняется не только туризмом и деловыми контактами. Россияне все чаще проявляют интерес к грузинской истории, культуре, литературе и традициям. Грузинская музыка звучит на концертных площадках по всей стране, а грузинская кухня стала неотъемлемой частью культурной жизни многих российских городов. Символом исторической дружбы двух народов остаются памятники, посвященные российско-грузинским отношениям. Одним из них является монумент "Дружба навеки", открытый в Москве в 1983 году к 200-летию подписания Георгиевского трактата. Сорокадвухметровая колонна украшена буквами русского и грузинского алфавитов, образующими слова "Мир", "Труд", "Единство" и "Братство". Венчает композицию венок из виноградной лозы и пшеничных колосьев – символов Грузии и России. Подобные памятники напоминают о том, что отношения между народами строятся не на политических разногласиях, а на многовековых культурных и человеческих связях. Сегодня перед грузинским обществом стоит важная задача – сохранить и укрепить те мосты взаимопонимания, которые создавались поколениями. Именно к этому неоднократно призывал Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II. Сохранение культурного наследия, уважение к языкам и традициям друг друга остаются важнейшей основой для развития добрососедских отношений между Россией и Грузией. Можно сорвать одно мероприятие, можно попытаться заглушить стихи лозунгами, но невозможно уничтожить память, культуру и человеческие связи, которые формировались веками. Именно поэтому сегодняшний спор около памятника Пушкину – это не спор о языке и даже не спор о России. Это спор о том, какой будет сама Грузия: страной мостов или страной баррикад. Хочется верить, что выбор будет сделан в пользу мостов.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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Николоз Мжаванадзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/04/280924400_794:0:2842:2048_100x100_80_0_0_73a41d5dec18f23435940800da28b168.jpg

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грузия, колумнисты, александр пушкин, николоз мжаванадзе, мид россии