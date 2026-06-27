https://sputnik-georgia.ru/20260627/akademik-bokeriya-nevyspavshiysya-chelovek--zhivoy-trup-299371518.html

Академик Бокерия: невыспавшийся человек – живой труп

Академик Бокерия: невыспавшийся человек – живой труп

Sputnik Грузия

Сон – невероятно важный ингредиент здорового образа жизни, помогающий организму восстановиться, напомнил знаменитый врач 27.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-27T20:21+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Известный кардиохирург, академик РАН Лео Бокерия поделился с РИА Новости своим взглядом на здоровый образ жизни – без лишних сложностей и на личном примере. Главное, по его словам, это режим. "Если кратко, надо вставать и ложиться в одно и то же время. По крайней мере, стремиться к этому. Уже много лет, я, например, просыпаюсь каждый день в 6.22 утра. Привычка. Но это в будни. В выходные же встаю в девять, в начале десятого. Поспать, когда можно, люблю", – признался он. При этом Бокерия настаивает: спать нужно не менее восьми часов. "Есть, правда, такие, кому достаточно и четырех часов сна, но они, скорее, исключение. Сон – чрезвычайно важный ингредиент здорового образа жизни, помогающий организму восстановиться", – подчеркнул академик. О том, что именно происходит с организмом во время сна, Бокерия высказался образно. "Во время здорового сна наш мозг работает, словно стиральная машина, очищая его от негатива. От качества сна зависит, в конце концов, наша производительность труда. Невыспавшегося человека легко сравню с живым трупом", – заметил он. В числе других составляющих здорового образа жизни академик назвал умеренное потребление соли и сахара, больше овощей и фруктов в рационе и категорический отказ от злоупотребления алкоголем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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