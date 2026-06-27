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Борьба с наркопреступлениями в Грузии: задержаны 8 человек

Борьба с наркопреступлениями в Грузии: задержаны 8 человек

Sputnik Грузия

Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение 27.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-27T18:30+0400

2026-06-27T18:30+0400

2026-06-27T18:35+0400

наркопреступления в грузии

наркополитика

наркотики

наркоторговля

япония

турция

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Восемь человек, в их числе граждан Японии и Турции, задержали за последние несколько дней в Грузии по обвинению в наркопреступлениях, сообщает МВД. Речь идет как о незаконном хранении, приобретении и способствовании реализации наркотических средств, так и попытках провезти наркотики в Грузию. Во время обысков домов задержанных и указанных ими локаций полиция изъяла в большом количестве такие наркотики, как кокаин, опиум, бупренорфин, метамфетамин, амфетамин, прегабалин, марихуану и коноплю. Кроме того, полиция выявила схему посылок с наркотиками, которые также были изъяты следственными органами. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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наркопреступления в грузии, наркополитика, наркотики, наркоторговля, япония, турция