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Борьба с наркопреступлениями в Грузии: задержаны 8 человек
Борьба с наркопреступлениями в Грузии: задержаны 8 человек
Sputnik Грузия
Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение 27.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-27T18:30+0400
2026-06-27T18:30+0400
2026-06-27T18:35+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Восемь человек, в их числе граждан Японии и Турции, задержали за последние несколько дней в Грузии по обвинению в наркопреступлениях, сообщает МВД. Речь идет как о незаконном хранении, приобретении и способствовании реализации наркотических средств, так и попытках провезти наркотики в Грузию. Во время обысков домов задержанных и указанных ими локаций полиция изъяла в большом количестве такие наркотики, как кокаин, опиум, бупренорфин, метамфетамин, амфетамин, прегабалин, марихуану и коноплю. Кроме того, полиция выявила схему посылок с наркотиками, которые также были изъяты следственными органами. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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наркопреступления в грузии, наркополитика, наркотики, наркоторговля, япония, турция
наркопреступления в грузии, наркополитика, наркотики, наркоторговля, япония, турция
Борьба с наркопреступлениями в Грузии: задержаны 8 человек
18:30 27.06.2026 (обновлено: 18:35 27.06.2026)
Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Восемь человек, в их числе граждан Японии и Турции, задержали за последние несколько дней в Грузии по обвинению в наркопреступлениях, сообщает МВД.
Речь идет как о незаконном хранении, приобретении и способствовании реализации наркотических средств, так и попытках провезти наркотики в Грузию.
Во время обысков домов задержанных и указанных ими локаций полиция изъяла в большом количестве такие наркотики, как кокаин, опиум, бупренорфин, метамфетамин, амфетамин, прегабалин, марихуану и коноплю.
Кроме того, полиция выявила схему посылок с наркотиками, которые также были изъяты следственными органами. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.