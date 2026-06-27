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Борьба с наркопреступлениями в Грузии: почему растет статистика? – видео
Борьба с наркопреступлениями в Грузии: почему растет статистика? – видео
Sputnik Грузия
Рост числа задержаний за наркопреступления в Грузии связан с принципом "нулевой терпимости" правоохранительных органов к наркоторговле. 27.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-27T18:46+0400
2026-06-27T18:46+0400
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Полиции пришлось менять оперативную тактику из-за значительного роста числа скрытых схем сбыта через интернет и курьеров. Грузии пришлось ужесточить уголовную политику в этом направлении. За незаконный оборот, хранение и сбыт наркотиков в стране предусмотрены длительные тюремные сроки – вплоть до пожизненного заключения.Географическое положение Грузии делает ее привлекательной для контрабанды, поэтому фокус в расследовании преступлений МВД был смещен с задержания потребителей на выявление каналов поставки и организаторов преступных схем. Правоохранительные органы регулярно проводят масштабные спецоперации, вскрывая целые сети реализации наркотических средств.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, преступность в грузии, декриминализация марихуаны в грузии, грузия, мвд грузии, видеоклуб , видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, преступность в грузии, декриминализация марихуаны в грузии, грузия, мвд грузии, видеоклуб , видео
Борьба с наркопреступлениями в Грузии: почему растет статистика? – видео
18:46 27.06.2026 (обновлено: 19:17 27.06.2026)
Рост числа задержаний за наркопреступления в Грузии связан с принципом "нулевой терпимости" правоохранительных органов к наркоторговле.
Полиции пришлось менять оперативную тактику из-за значительного роста числа скрытых схем сбыта через интернет и курьеров. Грузии пришлось ужесточить уголовную политику в этом направлении. За незаконный оборот, хранение и сбыт наркотиков в стране предусмотрены длительные тюремные сроки – вплоть до пожизненного заключения.
Географическое положение Грузии делает ее привлекательной для контрабанды, поэтому фокус в расследовании преступлений МВД был смещен с задержания потребителей на выявление каналов поставки и организаторов преступных схем. Правоохранительные органы регулярно проводят масштабные спецоперации, вскрывая целые сети реализации наркотических средств.