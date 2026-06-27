https://sputnik-georgia.ru/20260627/borba-s-narkoprestupleniyami-v-gruzii-pochemu-rastet-statistika---video-299375020.html

Борьба с наркопреступлениями в Грузии: почему растет статистика? – видео

Борьба с наркопреступлениями в Грузии: почему растет статистика? – видео

Sputnik Грузия

Рост числа задержаний за наркопреступления в Грузии связан с принципом "нулевой терпимости" правоохранительных органов к наркоторговле. 27.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-27T18:46+0400

2026-06-27T18:46+0400

2026-06-27T19:17+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

преступность в грузии

декриминализация марихуаны в грузии

грузия

мвд грузии

видеоклуб

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/06/1b/299374851_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_c17664afce8669f8b4e72af8b5e6ef3b.jpg

Полиции пришлось менять оперативную тактику из-за значительного роста числа скрытых схем сбыта через интернет и курьеров. Грузии пришлось ужесточить уголовную политику в этом направлении. За незаконный оборот, хранение и сбыт наркотиков в стране предусмотрены длительные тюремные сроки – вплоть до пожизненного заключения.Географическое положение Грузии делает ее привлекательной для контрабанды, поэтому фокус в расследовании преступлений МВД был смещен с задержания потребителей на выявление каналов поставки и организаторов преступных схем. Правоохранительные органы регулярно проводят масштабные спецоперации, вскрывая целые сети реализации наркотических средств.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, преступность в грузии, декриминализация марихуаны в грузии, грузия, мвд грузии, видеоклуб , видео