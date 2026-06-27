https://sputnik-georgia.ru/20260627/chto-meshaet-rostu-pensiy-v-gruzii--mnenie-premera-299364802.html

Что мешает росту пенсий в Грузии – мнение премьера

Что мешает росту пенсий в Грузии – мнение премьера

Sputnik Грузия

Пенсия из бюджета этого года составляет 370 и 495 лари, а в горных регионах — 444 и 594 лари соответственно 27.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-27T09:01+0400

2026-06-27T09:01+0400

2026-06-27T09:01+0400

грузия

новости

общество

ираклий кобахидзе

пенсионная реформа

пенсия

накопительная пенсия

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Рост числа пенсионеров в Грузии не позволяет дальше повышать размер пенсий, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в парламенте. Как заявил Кобахидзе, с 2012 года число пенсионеров в Грузии увеличилось на 206 тысяч человек, или на 30%, с 683 тысяч до 889 тысяч человек. По его словам, впервые госбюджет в этом направлении превысил 5 миллиардов лари, что позволило увеличить пенсии на 20 лари для пенсионеров в возрасте до 70 лет и на 45 лари для пенсионеров старше 70 лет. "Соответственно, пенсия из бюджета этого года составляет 370 и 495 лари, а в горных регионах – 444 и 594 лари соответственно. Это результат успешной реализации наших социальных и медицинских программ", – сказал он. Пенсия в Грузии Пенсия по возрасту в Грузии полагается женщинам с 60 лет, а мужчинам – с 65 лет. Размер государственной пенсии с 1 января 2026 года составляет 495 лари для граждан в возрасте 70 лет и старше, а для граждан того же возраста, проживающих в высокогорных поселениях, – 594 лари. Пенсия для лиц моложе 70 лет составляет 370 лари, а в высокогорных регионах – 444 лари. Пенсии в стране растут в рамках ежегодной индексации. Для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия растет с учетом инфляции, а для граждан старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста. Участники накопительной пенсионной системы дополнительно к государственной пенсии получают накопления в расчете от продолжительности жизни и общей суммы накоплений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, пенсионная реформа, пенсия, накопительная пенсия