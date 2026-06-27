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Глава МИД Грузии принимает участие в Дубровницком форуме – главное о визите
Глава МИД Грузии принимает участие в Дубровницком форуме – главное о визите
Sputnik Грузия
В рамках форума Мака Бочоришвили проведет встречи как с коллегами из разных стран, так и с главами международных организаций 27.06.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили выступит на Дубровницком форуме в Хорватии, где обсуждают переход мира к фрагментированному глобальному порядку. Дубровницкий форум (Dubrovnik Forum) – ежегодная международная дипломатическая и политическая конференция, проводимая с 2006 года. Форум традиционно собирает ведущих мировых политиков, дипломатов, ученых и представителей международных организаций."Дубровницкий форум в последние годы сформировался как важная платформа. В Европе это одна из конференций, в рамках которой собираются представители высокого уровня из международных организаций и различных государств и обсуждают важные аспекты международных отношений и внешней политики", – заявила Бочоришвили. По ее оценке, участие в этом форуме является важным. Это хорошая возможность для Грузии высказаться по важным и актуальным вопросам, отметила она. "В этом году главная тема обсуждений на форуме – региональное сотрудничество, многовекторная дипломатия, что также очень важно для нас. И мы будем говорить именно в этом контексте о роли Грузии в регионе, в широком регионе, в контексте связанности, в целом – в плане развития международных партнерств и сотрудничества", – сказала Бочоришвили. По ее словам, в рамках форума она проведет встречи как с коллегами из разных стран, так и с главами международных организаций. "Я уже встретилась с генеральным секретарем ОБСЕ. Вы знаете, что Грузия представила свою кандидатуру на пост председателя ОБСЕ в следующем году. С этой точки зрения важно проводить консультации и работать со всеми государствами-членами ОБСЕ, чтобы Грузия получила необходимую поддержку", – отметила министр. Ключевой темой форума в этом году является "Эпоха многополярности: много направлений, одно будущее". Организатором выступает министерство иностранных дел и европейских дел Хорватии. В 2026 году дискуссии сосредоточены на ряде тем, включая глобальную конкуренцию, новые пути поставок и роль искусственного интеллекта. Среди ключевых участников сессий этого года: премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе, генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, политика, новости, италия, европа, хорватия, мака бочоришвили, андрей пленкович, антонио таяни, совет европы, обсе
грузия, политика, новости, италия, европа, хорватия, мака бочоришвили, андрей пленкович, антонио таяни, совет европы, обсе
Глава МИД Грузии принимает участие в Дубровницком форуме – главное о визите
10:12 27.06.2026 (обновлено: 10:40 27.06.2026)
В рамках форума Мака Бочоришвили проведет встречи как с коллегами из разных стран, так и с главами международных организаций
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили выступит на Дубровницком форуме в Хорватии, где обсуждают переход мира к фрагментированному глобальному порядку.
Дубровницкий форум (Dubrovnik Forum) – ежегодная международная дипломатическая и политическая конференция, проводимая с 2006 года. Форум традиционно собирает ведущих мировых политиков, дипломатов, ученых и представителей международных организаций.
"Дубровницкий форум в последние годы сформировался как важная платформа. В Европе это одна из конференций, в рамках которой собираются представители высокого уровня из международных организаций и различных государств и обсуждают важные аспекты международных отношений и внешней политики", – заявила Бочоришвили.
По ее оценке, участие в этом форуме является важным. Это хорошая возможность для Грузии высказаться по важным и актуальным вопросам, отметила она.
"В этом году главная тема обсуждений на форуме – региональное сотрудничество, многовекторная дипломатия, что также очень важно для нас. И мы будем говорить именно в этом контексте о роли Грузии в регионе, в широком регионе, в контексте связанности, в целом – в плане развития международных партнерств и сотрудничества", – сказала Бочоришвили.
По ее словам, в рамках форума она проведет встречи как с коллегами из разных стран, так и с главами международных организаций.
"Я уже встретилась с генеральным секретарем ОБСЕ. Вы знаете, что Грузия представила свою кандидатуру на пост председателя ОБСЕ в следующем году. С этой точки зрения важно проводить консультации и работать со всеми государствами-членами ОБСЕ, чтобы Грузия получила необходимую поддержку", – отметила министр.
Ключевой темой форума в этом году является "Эпоха многополярности: много направлений, одно будущее". Организатором выступает министерство иностранных дел и европейских дел Хорватии. В 2026 году дискуссии сосредоточены на ряде тем, включая глобальную конкуренцию, новые пути поставок и роль искусственного интеллекта.
Среди ключевых участников сессий этого года: премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе, генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу.