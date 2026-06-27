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Грузия и Армения укрепляют сотрудничество в сфере безопасности
Грузия и Армения укрепляют сотрудничество в сфере безопасности
Sputnik Грузия
Глава СГБ Грузии Гека Геладзе отправился в соседнюю Армению с официальным визитом 27.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-27T13:32+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Вопросы укрепления сотрудничества между Грузией и Арменией в сфере безопасности обсудил глава Службы государственной безопасности Грузии Гека Геладзе со своим армянским коллегой Андраником Симоняном на встрече в Ереване. Геладзе отправился в Армению с официальным визитом. На встрече также присутствовали заместители главы Службы государственной безопасности Грузии Тамаз Борашвили и Александр Майсурадзе.В рамках встречи стороны обсудили вопросы стратегического партнерства, ситуацию в регионе и существующие в этом направлении вызовы. Была подчеркнута важность углубления сотрудничества между службами безопасности двух стран в процессе преодоления глобальных угроз.После встречи глава СГБ Грузии поблагодарил своего армянского коллегу за гостеприимство и пригласил его совершить ответный визит в Грузию. Позже Гека Геладзе встретился и с главой Службы внешней разведки Армении Кристинне Григорян. Стороны обсудили текущую ситуацию в области безопасности в Южно-Кавказском регионе. Геладзе подчеркнул, что в условиях современных вызовов в мире тесное партнерство между соответствующими службами стран имеет решающее значение для обеспечения максимальной безопасности в регионе. Участники встречи подтвердили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества.Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. На сегодняшний день Армения входит в десятку крупных торговых партнеров Грузии. В 2024 году Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве, а также договорились по вопросам упрощения пересечения границы и реадмиссии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, политика, новости, ереван, тбилиси, армения, сгб
грузия, политика, новости, ереван, тбилиси, армения, сгб

Грузия и Армения укрепляют сотрудничество в сфере безопасности

13:32 27.06.2026
© PicasaВстреча главы Службы государственной безопасности Грузии Геки Геладзе со своим армянским коллегой Андраником Симоняном в Ереване
Встреча главы Службы государственной безопасности Грузии Геки Геладзе со своим армянским коллегой Андраником Симоняном в Ереване - Sputnik Грузия, 1920, 27.06.2026
© Picasa
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Глава СГБ Грузии Гека Геладзе отправился в соседнюю Армению с официальным визитом
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Вопросы укрепления сотрудничества между Грузией и Арменией в сфере безопасности обсудил глава Службы государственной безопасности Грузии Гека Геладзе со своим армянским коллегой Андраником Симоняном на встрече в Ереване.
© PicasaВстреча главы Службы государственной безопасности Грузии Геки Геладзе со своим армянским коллегой Андраником Симоняном в Ереване
Встреча главы Службы государственной безопасности Грузии Геки Геладзе со своим армянским коллегой Андраником Симоняном в Ереване - Sputnik Грузия, 1920, 27.06.2026
Встреча главы Службы государственной безопасности Грузии Геки Геладзе со своим армянским коллегой Андраником Симоняном в Ереване
© Picasa
Геладзе отправился в Армению с официальным визитом. На встрече также присутствовали заместители главы Службы государственной безопасности Грузии Тамаз Борашвили и Александр Майсурадзе.
© PicasaВстреча главы Службы государственной безопасности Грузии Геки Геладзе со своим армянским коллегой Андраником Симоняном в Ереване
Встреча главы Службы государственной безопасности Грузии Геки Геладзе со своим армянским коллегой Андраником Симоняном в Ереване - Sputnik Грузия, 1920, 27.06.2026
Встреча главы Службы государственной безопасности Грузии Геки Геладзе со своим армянским коллегой Андраником Симоняном в Ереване
© Picasa
В рамках встречи стороны обсудили вопросы стратегического партнерства, ситуацию в регионе и существующие в этом направлении вызовы. Была подчеркнута важность углубления сотрудничества между службами безопасности двух стран в процессе преодоления глобальных угроз.
© PicasaВстреча главы Службы государственной безопасности Грузии Геки Геладзе со своим армянским коллегой Андраником Симоняном в Ереване
Встреча главы Службы государственной безопасности Грузии Геки Геладзе со своим армянским коллегой Андраником Симоняном в Ереване - Sputnik Грузия, 1920, 27.06.2026
Встреча главы Службы государственной безопасности Грузии Геки Геладзе со своим армянским коллегой Андраником Симоняном в Ереване
© Picasa
После встречи глава СГБ Грузии поблагодарил своего армянского коллегу за гостеприимство и пригласил его совершить ответный визит в Грузию.
Позже Гека Геладзе встретился и с главой Службы внешней разведки Армении Кристинне Григорян. Стороны обсудили текущую ситуацию в области безопасности в Южно-Кавказском регионе.
© PicasaГлава СГБ Грузии Гека Геладзе и главой Службы внешней разведки Армении Кристинне Григорян
Глава СГБ Грузии Гека Геладзе и главой Службы внешней разведки Армении Кристинне Григорян - Sputnik Грузия, 1920, 27.06.2026
Глава СГБ Грузии Гека Геладзе и главой Службы внешней разведки Армении Кристинне Григорян
© Picasa
Геладзе подчеркнул, что в условиях современных вызовов в мире тесное партнерство между соответствующими службами стран имеет решающее значение для обеспечения максимальной безопасности в регионе. Участники встречи подтвердили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества.
Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. На сегодняшний день Армения входит в десятку крупных торговых партнеров Грузии.
В 2024 году Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве, а также договорились по вопросам упрощения пересечения границы и реадмиссии.
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