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Грузия и Армения укрепляют сотрудничество в сфере безопасности

Грузия и Армения укрепляют сотрудничество в сфере безопасности

Sputnik Грузия

Глава СГБ Грузии Гека Геладзе отправился в соседнюю Армению с официальным визитом 27.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-27T13:32+0400

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2026-06-27T13:32+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Вопросы укрепления сотрудничества между Грузией и Арменией в сфере безопасности обсудил глава Службы государственной безопасности Грузии Гека Геладзе со своим армянским коллегой Андраником Симоняном на встрече в Ереване. Геладзе отправился в Армению с официальным визитом. На встрече также присутствовали заместители главы Службы государственной безопасности Грузии Тамаз Борашвили и Александр Майсурадзе.В рамках встречи стороны обсудили вопросы стратегического партнерства, ситуацию в регионе и существующие в этом направлении вызовы. Была подчеркнута важность углубления сотрудничества между службами безопасности двух стран в процессе преодоления глобальных угроз.После встречи глава СГБ Грузии поблагодарил своего армянского коллегу за гостеприимство и пригласил его совершить ответный визит в Грузию. Позже Гека Геладзе встретился и с главой Службы внешней разведки Армении Кристинне Григорян. Стороны обсудили текущую ситуацию в области безопасности в Южно-Кавказском регионе. Геладзе подчеркнул, что в условиях современных вызовов в мире тесное партнерство между соответствующими службами стран имеет решающее значение для обеспечения максимальной безопасности в регионе. Участники встречи подтвердили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества.Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. На сегодняшний день Армения входит в десятку крупных торговых партнеров Грузии. В 2024 году Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве, а также договорились по вопросам упрощения пересечения границы и реадмиссии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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