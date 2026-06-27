https://sputnik-georgia.ru/20260627/gruziya-prodolzhaet-sotrudnichestvo-s-interpolom-zaderzhany-esche-dva-razyskivaemykh-inostrantsa-299344665.html

Грузия продолжает сотрудничество с Интерполом: задержаны еще два разыскиваемых иностранца

Грузия продолжает сотрудничество с Интерполом: задержаны еще два разыскиваемых иностранца

Sputnik Грузия

Грузия и Турция активно сотрудничают как по линии Интерпола, так и на уровне полицейских атташе 27.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-27T21:37+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Сотрудники грузинской полиции в Аджарской автономной республике задержали двух граждан Турции, разыскиваемых по красному циркуляру Интерпола у себя на родине, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным МВД, иностранцев разыскивали за совершение различных тяжких преступлений. В данный момент они помещены в заключение для последующей экстрадиции на родину. Грузия и Турция активно сотрудничают как по линии Интерпола, так и на уровне полицейских атташе. С начала года Грузия задержала и передала турецкой стороне несколько десятков ее граждан, совершивших преступления у себя на родине. Большинство из них въезжают на территорию Грузии еще до объявления в розыск в Турции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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