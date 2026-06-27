Как Южному Кавказу учитывать интересы мировых центров влияния – мнение эксперта
15:49 27.06.2026 (обновлено: 16:28 27.06.2026)
© video: Sputnik / Stringer
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Одной из ключевых задач для стран Южного Кавказа остается поиск баланса между интересами различных крупных игроков, включая Запад, Китай, страны Глобального Юга, а также отдельные центры влияния – Иран, Турцию и другие силы.
Об этом рассказал политолог и кавказовед Мамука Арешидзе в рамках круглого стола на тему "Кавказский регион: вчера, сегодня, завтра", который провела газета "Свободная Грузия".
Арешидзе отметил, что найти такой баланс крайне сложно, однако теоретически возможно. Речь идет о модели, при которой государства региона смогут так выстроить свою политику, чтобы учитывать интересы внешних игроков и при этом добиваться внимания к собственным приоритетам.
Он подчеркнул, что крупные игроки нередко предпочитают более прямые инструменты влияния – экономическое давление, силу или политический нажим, когда дипломатические механизмы требуют большего времени и гибкости.
"Я думаю, что баланс найти очень сложно, но можно. Баланс, который заставит всех крупных игроков прислушаться к чаянию стран Южного Кавказа, и страны Южного Кавказа смогут сбалансировать те интересы, которые имеют крупные игроки. Это очень сложно", – сказал Арешидзе.
По мнению политолога, восточная дипломатическая традиция, напротив, основана на гибкости и поиске компромиссных решений, что теоретически может помочь в выстраивании более сбалансированной системы отношений.
Арешидзе добавил, что задача сложная, но при определенных условиях выполнимая.
Арешидзе отметил, что найти такой баланс крайне сложно, однако теоретически возможно. Речь идет о модели, при которой государства региона смогут так выстроить свою политику, чтобы учитывать интересы внешних игроков и при этом добиваться внимания к собственным приоритетам.
Он подчеркнул, что крупные игроки нередко предпочитают более прямые инструменты влияния – экономическое давление, силу или политический нажим, когда дипломатические механизмы требуют большего времени и гибкости.
"Я думаю, что баланс найти очень сложно, но можно. Баланс, который заставит всех крупных игроков прислушаться к чаянию стран Южного Кавказа, и страны Южного Кавказа смогут сбалансировать те интересы, которые имеют крупные игроки. Это очень сложно", – сказал Арешидзе.
По мнению политолога, восточная дипломатическая традиция, напротив, основана на гибкости и поиске компромиссных решений, что теоретически может помочь в выстраивании более сбалансированной системы отношений.
Арешидзе добавил, что задача сложная, но при определенных условиях выполнимая.