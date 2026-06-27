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Как Южному Кавказу учитывать интересы мировых центров влияния – мнение эксперта

Как Южному Кавказу учитывать интересы мировых центров влияния – мнение эксперта

Sputnik Грузия

Одной из ключевых задач для стран Южного Кавказа остается поиск баланса между интересами различных крупных игроков, включая Запад, Китай, страны Глобального... 27.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-27T15:49+0400

2026-06-27T15:49+0400

2026-06-27T16:28+0400

пресс-центр sputnik грузия

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мамука арешидзе

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Об этом рассказал политолог и кавказовед Мамука Арешидзе в рамках круглого стола на тему "Кавказский регион: вчера, сегодня, завтра", который провела газета "Свободная Грузия".Арешидзе отметил, что найти такой баланс крайне сложно, однако теоретически возможно. Речь идет о модели, при которой государства региона смогут так выстроить свою политику, чтобы учитывать интересы внешних игроков и при этом добиваться внимания к собственным приоритетам.Он подчеркнул, что крупные игроки нередко предпочитают более прямые инструменты влияния – экономическое давление, силу или политический нажим, когда дипломатические механизмы требуют большего времени и гибкости."Я думаю, что баланс найти очень сложно, но можно. Баланс, который заставит всех крупных игроков прислушаться к чаянию стран Южного Кавказа, и страны Южного Кавказа смогут сбалансировать те интересы, которые имеют крупные игроки. Это очень сложно", – сказал Арешидзе.По мнению политолога, восточная дипломатическая традиция, напротив, основана на гибкости и поиске компромиссных решений, что теоретически может помочь в выстраивании более сбалансированной системы отношений.Арешидзе добавил, что задача сложная, но при определенных условиях выполнимая.

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