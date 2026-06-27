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Какой сегодня церковный праздник: 27 июня 2026

Какой сегодня церковный праздник: 27 июня 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 27 июня отмечают день памяти святых Елисея и Мефодия 27.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-27T01:01+0400

2026-06-27T01:01+0400

2026-06-27T01:01+0400

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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминается в церковном календаре.Пророк ЕлисейПо церковному календарю 27 июня поминают святого Елисея, одного из ветхозаветных пророков, жившего в IX веке до Рождества Христова и призывавшего людей проповедью и чудесами к покаянию, чтобы приготовить их к грядущему приходу Спасителя.Родился будущий святой в селе Авелмаум близ Иордана, призванный к пророческому служению по повелению Господа святым Илией, пророком Божьим.Став учеником Илии, он более 65 лет пророчествовал при шести израильских царях. Елисей творил многочисленные чудеса силой молитвы – они описаны в Ветхом Завете, в 4-й Книге Царств. Дожил пророк до глубокой старости. Он умер в Самарии.Патриарх КонстантинопольскийПо церковному календарю 27 июня поминают святителя Мефодия, патриарха Константинопольского, жившего в IX веке.Родился будущий святитель в богатой семье на Сицилии. Постриг он принял в молодости в обители на острове Хиос. Мефодий в период царствования Льва Армянина (813-820) занимал при Патриархе Никифоре высокую должность.Когда император назвал почитание икон идолопоклонством, Патриарх Никифор пытался противостоять ему. За это Лев Армянин Патриарха сверг с престола. Мефодия, который в это время был с поручениями в Риме, а вернувшись, выступил против иконоборчества, заключили в тюрьму.Освободил его из заключения император Феофил (829-842), тоже иконоборец, но ценивший образование и опыт святого в церковных и гражданских делах.Но Мефодий, получив свободу, возобновил борьбу, и его, как идолопоклонника, жестоко избив, сослали на отдаленный остров, где он оставался в заключении семь лет. Императрица Феодора, придя к власти, освободила всех гонимых за почитание икон.Мефодий, избранный Патриархом Константинопольским, созвал Собор, восстановивший иконопочитание, и постановил праздновать Торжество Православия ежегодно в первое воскресенье Великого поста.Последние годы жизни Патриарха прошли мирно. Он много трудился, мудро управлял своей паствой и Церковью, восстанавливал храмы, разрушенные еретиками, собирал святыни, уничтоженные иконоборцами, и так далее. Скончался святитель в 846 году.ИмениныПо церковному календарю 27 июня именины отмечают Александр, Георгий, Варлам, Елисей, Иосиф, Мстислав, Мефодий, Николай и Павел.Материал подготовлен на основе открытых источников

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религия , справки , календарь религиозных праздников