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Хизир Дербичев стал примером истинной храбрости и героизма – Шио III

Хизир Дербичев стал примером истинной храбрости и героизма – Шио III

Sputnik Грузия

Самоотверженный поступок мальчика и светлая память о нем останутся в сердцах многих людей как выдающийся пример любви к ближнему и самопожертвования, заявил... 27.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-27T10:52+0400

2026-06-27T10:52+0400

2026-06-27T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии, архиепископ Мцхета-Тбилисский, митрополит Бичвинтский и Цхум-Абхазский Шио III послал письмо соболезнования родителям трагически погибшего в Ингушетии 8-летнего Хизира Дербичева Хасану и Мадине Дербичевым, а также членам их семьи и родственникам, назвав маленького мальчика истинным примером героизма. Хизир трагически погиб 15 июня в городе Карабулак (Республика Ингушетия), спасая друга, тонувшего в реке Сунже. Благодаря его самоотверженным действиям и подоспевшим взрослым пострадавшего ребенка удалось спасти, однако самого Хизира унесло сильным течением. Масштабная поисковая операция с участием спасателей МЧС и десятков тысяч добровольцев со всего Северного Кавказа продолжалась восемь дней, и 22 июня тело Хизира было обнаружено в десяти километрах от места происшествия, после чего его с воинскими почестями похоронили в селе Троицкое. "Мы все глубоко опечалены трагедией, произошедшей в Ингушетии. Смерть Хизира потрясла всю Грузию. Маленький Хизир пожертвовал своей жизнью ради спасения друга и стал примером истинного мужества и героизма. Эта общая боль объединила наши сердца и, наряду с горем, еще раз показала нам силу человеческой поддержки и единства. Примите наши искренние соболезнования и сочувствие", – написал патриарх. Шио III отметил, что в Патриархии Грузии верят – самоотверженный поступок Хизира и светлая память о нем останутся в сердцах многих людей как выдающийся пример любви к ближнему и самопожертвования. "Да дарует вам Господь утешение, мужество и духовную силу", – написал глава Грузинской православной церкви.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия

новости, грузия, общество, ингушетия, грузинская православная церковь, католикос-патриарх всея грузии шио iii