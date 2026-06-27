Киладзе: Южный Кавказ остается важным регионом в мировой политике – видео
16:31 27.06.2026 (обновлено: 16:34 27.06.2026)
© video: Sputnik / Stringer
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Южный Кавказ и весь Кавказский регион уже давно находятся в центре внимания на международной арене и сохраняют важное значение для мировой политики, заявил эксперт, юрист-международник Симон Киладзе.
Об этом он заявил в ходе круглого стола на тему "Кавказский регион: вчера, сегодня, завтра", который по традиции провела газета "Свободная Грузия".
По его словам, интерес к Южному Кавказу существовал в разные исторические периоды — в XIX–XX веках, и сохраняется до сегодняшнего дня. Особенно заметно значение региона выросло после 1990-х годов, когда он стал более важным для европейских и других стран.
Киладзе также отметил, что регион играет все большую роль в энергетических вопросах Европейского союза, в транспортных и логистических маршрутах.
По его словам, интерес к Южному Кавказу проявляют и другие крупные страны, включая Соединённые Штаты, а также отдельные мировые политики.
Эксперт добавил, что Южный Кавказ до конца еще не изучен и не до конца понятен на международном уровне.
По его словам, интерес к Южному Кавказу существовал в разные исторические периоды — в XIX–XX веках, и сохраняется до сегодняшнего дня. Особенно заметно значение региона выросло после 1990-х годов, когда он стал более важным для европейских и других стран.
Киладзе также отметил, что регион играет все большую роль в энергетических вопросах Европейского союза, в транспортных и логистических маршрутах.
По его словам, интерес к Южному Кавказу проявляют и другие крупные страны, включая Соединённые Штаты, а также отдельные мировые политики.
Эксперт добавил, что Южный Кавказ до конца еще не изучен и не до конца понятен на международном уровне.