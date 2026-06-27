https://sputnik-georgia.ru/20260627/massovaya-draka-deputatov-v-parlamente-gruzii--pervye-reaktsii-299368782.html

Массовая драка депутатов в парламенте Грузии – первые реакции

Массовая драка депутатов в парламенте Грузии – первые реакции

Sputnik Грузия

Стороны конфликта, как и следовало ожидать, обвиняют друг друга в насилии 27.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-27T11:23+0400

2026-06-27T11:23+0400

2026-06-27T11:54+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Депутаты парламента – правящей силы "Грузинская мечта" и оппозиционной партии "За Грузию" – обвиняют друг друга в массовой потасовке, которая на последнем заседании весенней сессии парламента "ознаменовала" выступление премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Потасовка началась после словесной перепалки. Оппозиционер Георгий Шарашидзе с трибуны раскритиковал премьер-министра Ираклия Кобахидзе, выступавшего с отчетом. Стычку начали представители правящей партии. Из-за обострения ситуации выступление было прервано.Изначально потасовка произошла между депутатом партии "За Грузию" Гигой Парулава и депутатом "Грузинской мечты" Ираклием Хеладзе. После к потасовке присоединились другие депутаты правящей партии: трехкратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Лаша Талахадзе, бывший борец вольного стиля, олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира Гено Петриашвили, а также председатель комитета парламента по юридическим вопросам Арчил Гордуладзе."Произошедшее – крайне печально. Мы приносим свои извинения общественности. Просто есть красные линии, после которых грузинский мужчина терпеть не может. Это были серьезные оскорбления", – заявил первый заместитель председателя фракции "Грузинская мечта" Леван Мачавариани. Между тем премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил во всем оппозиционеров. "Агентура вновь показала свое лицо. Увидев, что им нечего сказать, они перешли к оскорблениям, унижениям и физическому насилию. Это их позорное лицо. Трудно что-либо изменить, когда у тебя нет ни образования, ни интеллекта, ни патриотизма. Трудно действовать иначе", – сказал Кобахидзе. Между тем в партии "За Грузию" в произошедшем винят депутатов правящей партии. "Это приговор Ираклию Кобахидзе, так как он окончательно навесил на себя ярлык премьера, поддерживающего насилие. Они долго терпели и создавали впечатление, что борются с насилием, но оказалось, что они его поощряют", – сказала депутат партии Вика Пилпани. Другой член партии "За Грузию" Бердия Сичинава отметил, что за насилие надо брать ответственность. ""Грузинская мечта" не обладает ни навыками, ни компетенцией перезагрузки. Она применяет физическое насилие к собственным гражданам. Она противостоит правде насилием. У нее действительно нет ресурсов, чтобы называть себя законным правительством этой страны и управлять ею. Насилие не останется без ответа", – сказал Сичинава. В данный момент парламент ушел на летние каникулы и возобновит работу лишь в сентябре. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, политика, новости, гено петриашвили, лаша талахадзе, ираклий кобахидзе, драка