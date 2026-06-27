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Обмен гражданами прошел между Украиной и Россией

Обмен гражданами прошел между Украиной и Россией

Sputnik Грузия

Беларусь уже не впервые предоставляет безопасные гуманитарные каналы и коридоры для организации таких процессов 27.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-27T14:16+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Гуманитарный обмен вновь проводится в пункте пропуска "Новая Гута" на белорусско-украинской границе – из Украины в Россию возвращаются семь мирных жителей, столько же человек отправляются на Украину, сообщает Sputnik Беларусь на ссылкой на БелТА. Отмечается, что Беларусь уже не впервые предоставляет безопасные гуманитарные каналы и коридоры для организации таких процессов. На родину в РФ возвращаются куряне, захваченные при вторжении ВСУ, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. "Сегодня на Родину едут жители Курской области. Они были захвачены при вторжении ВСУ. На Украину отправятся семь человек", – написала Лантратова в своем канале в МАКС. Накануне Яна Лантратова сообщила, что в ближайшее время встретится с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом, а также анонсировала важную гуманитарную акцию, которая проходит на белорусской границе сегодня. Кроме того, накануне, 26 июня, Россия и Украина уже провели обмен военнопленными – по 160 человек с каждой стороны. Сегодня гуманитарная акция коснулась мирных жителей: семь человек возвращаются из Украины в Россию и столько же российская сторона передала украинской.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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