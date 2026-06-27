https://sputnik-georgia.ru/20260627/shest-kilogrammov-marikhuany-izyali-na-vostoke-gruzii--zaderzhan-inostranets-299344215.html
Шесть килограммов марихуаны изъяли на востоке Грузии – задержан иностранец
Шесть килограммов марихуаны изъяли на востоке Грузии – задержан иностранец
Sputnik Грузия
Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение 27.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-27T19:39+0400
2026-06-27T19:39+0400
2026-06-27T19:39+0400
происшествия
грузия
новости
шида картли
мвд грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/02/250768655_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_17c9f9e57c002bdc06b5ee0fb27038d3.jpg
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Сотрудники полиции задержали иностранного гражданина в регионе Шида Картли по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере, а также в содействии их сбыту, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным ведомства, в результате обыска во временном месте проживания задержанного правоохранители изъяли около шести килограммов высушенной марихуаны, расфасованной в 14 свертков и подготовленной к сбыту. В ходе следственных действий также были изъяты материалы для фасовки наркотических средств и денежные средства, предположительно полученные от их сбыта. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение. Борьба с наркопреступлениями является одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии. В стране наказания за преступления, связанные с наркотиками, – одни из самых строгих. Реализация наркотических средств, а также содействие ей караются тюремным сроком от 8 до 20 лет либо высшей мерой наказания – бессрочным заключением. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
шида картли
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/02/250768655_137:0:2362:1669_1920x0_80_0_0_eb8e4720fd3f8ea128dead51962dc1e9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, шида картли, мвд грузии
происшествия, грузия, новости, шида картли, мвд грузии
Шесть килограммов марихуаны изъяли на востоке Грузии – задержан иностранец
Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Сотрудники полиции задержали иностранного гражданина в регионе Шида Картли по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере, а также в содействии их сбыту, говорится в сообщении МВД Грузии.
По данным ведомства, в результате обыска во временном месте проживания задержанного правоохранители изъяли около шести килограммов высушенной марихуаны, расфасованной в 14 свертков и подготовленной к сбыту.
В ходе следственных действий также были изъяты материалы для фасовки наркотических средств и денежные средства, предположительно полученные от их сбыта.
Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.
Борьба с наркопреступлениями является одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии. В стране наказания за преступления, связанные с наркотиками, – одни из самых строгих. Реализация наркотических средств, а также содействие ей караются тюремным сроком от 8 до 20 лет либо высшей мерой наказания – бессрочным заключением.