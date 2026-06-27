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Шесть килограммов марихуаны изъяли на востоке Грузии – задержан иностранец

Шесть килограммов марихуаны изъяли на востоке Грузии – задержан иностранец

Sputnik Грузия

Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение 27.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-27T19:39+0400

2026-06-27T19:39+0400

2026-06-27T19:39+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Сотрудники полиции задержали иностранного гражданина в регионе Шида Картли по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере, а также в содействии их сбыту, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным ведомства, в результате обыска во временном месте проживания задержанного правоохранители изъяли около шести килограммов высушенной марихуаны, расфасованной в 14 свертков и подготовленной к сбыту. В ходе следственных действий также были изъяты материалы для фасовки наркотических средств и денежные средства, предположительно полученные от их сбыта. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение. Борьба с наркопреступлениями является одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии. В стране наказания за преступления, связанные с наркотиками, – одни из самых строгих. Реализация наркотических средств, а также содействие ей караются тюремным сроком от 8 до 20 лет либо высшей мерой наказания – бессрочным заключением. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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