https://sputnik-georgia.ru/20260627/shtrafy-za-prevyshenie-skorosti-v-gruzii-izmenilis-299370517.html

Штрафы за превышение скорости в Грузии изменились

Штрафы за превышение скорости в Грузии изменились

Sputnik Грузия

Похоже, для автоводителей на дорогах страны есть хорошие новости 27.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-27T15:40+0400

2026-06-27T15:40+0400

2026-06-27T15:40+0400

водители

грузинские дороги, машины и их водители

грузия

новости

общество

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Новшества для водителей, в том числе снижение штрафов за незначительное превышение скорости, вступили в силу в Грузии. Согласно новым правилам, штрафы за превышение скорости будут дифференцированными в зависимости от того, насколько превышена скорость: Если превышение скорости более чем на 30 км/ч создало аварийную ситуацию на дороге, штраф составит уже 400 лари. Если подобное нарушение привело к повреждению инфраструктуры, штраф – 600 лари.Повреждение зеленых насаждений во время ДТП приведет к штрафу в размере 500 лари с возможной конфискацией транспорта. За повторное подобное действие штраф составит 1 тысячу лари. Кроме того, согласно новшеству, в ночное время, а именно с 01:00 до 06:00, машины дистрибьюции могут передвигаться по линиям, выделенным для автобусов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

водители, грузинские дороги, машины и их водители, грузия, новости, общество