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Штрафы за превышение скорости в Грузии изменились
Штрафы за превышение скорости в Грузии изменились
Sputnik Грузия
Похоже, для автоводителей на дорогах страны есть хорошие новости 27.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-27T15:40+0400
2026-06-27T15:40+0400
2026-06-27T15:40+0400
водители
грузинские дороги, машины и их водители
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Новшества для водителей, в том числе снижение штрафов за незначительное превышение скорости, вступили в силу в Грузии. Согласно новым правилам, штрафы за превышение скорости будут дифференцированными в зависимости от того, насколько превышена скорость: Если превышение скорости более чем на 30 км/ч создало аварийную ситуацию на дороге, штраф составит уже 400 лари. Если подобное нарушение привело к повреждению инфраструктуры, штраф – 600 лари.Повреждение зеленых насаждений во время ДТП приведет к штрафу в размере 500 лари с возможной конфискацией транспорта. За повторное подобное действие штраф составит 1 тысячу лари. Кроме того, согласно новшеству, в ночное время, а именно с 01:00 до 06:00, машины дистрибьюции могут передвигаться по линиям, выделенным для автобусов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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водители, грузинские дороги, машины и их водители, грузия, новости, общество
водители, грузинские дороги, машины и их водители, грузия, новости, общество
Штрафы за превышение скорости в Грузии изменились
Похоже, для автоводителей на дорогах страны есть хорошие новости
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Новшества для водителей, в том числе снижение штрафов за незначительное превышение скорости, вступили в силу в Грузии.
Согласно новым правилам, штрафы за превышение скорости будут дифференцированными в зависимости от того, насколько превышена скорость:
превышение скорости более чем на 15 км/ч, но не более чем на 30 км/ч – 50 лари;
превышение скорости более чем на 30 км/ч, но не более чем на 50 км/ч – 100 лари;
превышении скорости более чем на 50 км/ч – 300 лари.
Если превышение скорости более чем на 30 км/ч создало аварийную ситуацию на дороге, штраф составит уже 400 лари. Если подобное нарушение привело к повреждению инфраструктуры, штраф – 600 лари.
Повреждение зеленых насаждений во время ДТП приведет к штрафу в размере 500 лари с возможной конфискацией транспорта. За повторное подобное действие штраф составит 1 тысячу лари.
Кроме того, согласно новшеству, в ночное время, а именно с 01:00 до 06:00, машины дистрибьюции могут передвигаться по линиям, выделенным для автобусов.