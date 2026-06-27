https://sputnik-georgia.ru/20260627/silnye-dozhdi-vyzvali-sereznye-problemy-v-senaki-299373859.html
Сильные дожди вызвали серьезные проблемы в Сенаки
Сильные дожди вызвали серьезные проблемы в Сенаки
Sputnik Грузия
Муниципальные службы работают в режиме чрезвычайной ситуации для устранения последствий непогоды 27.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-27T16:27+0400
2026-06-27T16:27+0400
2026-06-27T16:27+0400
непогода в грузии
новости
погода
сенаки
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/06/1b/299373694_0:114:960:654_1920x0_80_0_0_2dd83933e5ab5a35e79b7622cd310127.jpg
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Сильные осадки вызвали проблемы в Сенаки – в результате разбушевавшейся стихии были затоплены первые этажи частных домов, дворы, подъезды к многоэтажным домам и дороги. В результате сильных дождей пахотные земли в муниципалитете Сенаки оказались затоплены, а инфраструктура – повреждена. В данное время все соответствующие муниципальные службы мобилизованы и работают в режиме чрезвычайной ситуации для устранения последствий непогоды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
сенаки
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/06/1b/299373694_0:24:960:744_1920x0_80_0_0_e6f8b45ae7f89140c38ea17659f10ce8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
непогода в грузии, новости, погода, сенаки
непогода в грузии, новости, погода, сенаки
Сильные дожди вызвали серьезные проблемы в Сенаки
Муниципальные службы работают в режиме чрезвычайной ситуации для устранения последствий непогоды
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Сильные осадки вызвали проблемы в Сенаки – в результате разбушевавшейся стихии были затоплены первые этажи частных домов, дворы, подъезды к многоэтажным домам и дороги.
В результате сильных дождей пахотные земли в муниципалитете Сенаки оказались затоплены, а инфраструктура – повреждена.
В данное время все соответствующие муниципальные службы мобилизованы и работают в режиме чрезвычайной ситуации для устранения последствий непогоды.