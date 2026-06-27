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Сильные дожди вызвали серьезные проблемы в Сенаки

Сильные дожди вызвали серьезные проблемы в Сенаки

Sputnik Грузия

Муниципальные службы работают в режиме чрезвычайной ситуации для устранения последствий непогоды 27.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-27T16:27+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Сильные осадки вызвали проблемы в Сенаки – в результате разбушевавшейся стихии были затоплены первые этажи частных домов, дворы, подъезды к многоэтажным домам и дороги. В результате сильных дождей пахотные земли в муниципалитете Сенаки оказались затоплены, а инфраструктура – повреждена. В данное время все соответствующие муниципальные службы мобилизованы и работают в режиме чрезвычайной ситуации для устранения последствий непогоды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

сенаки

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