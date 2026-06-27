https://sputnik-georgia.ru/20260627/tolko-na-bumage-v-gruzii-rabotaet-lish-pyataya-chast-vsekh-zaregistrirovannykh-kompaniy-299372321.html

Только на бумаге: в Грузии работает лишь пятая часть всех зарегистрированных компаний

Только на бумаге: в Грузии работает лишь пятая часть всех зарегистрированных компаний

Sputnik Грузия

Меньше всего неактивных компаний – в сферах информации и коммуникации, недвижимости и административной деятельности 27.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-27T17:28+0400

2026-06-27T17:28+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Из 1,3 миллиона зарегистрированных в Грузии бизнес-субъектов активный статус на 1 июня 2026 года был лишь у 275,8 тысячи компаний, говорится в материалах Национальной службы статистики. Большая часть неактивных бизнес-субъектов были зарегистрированы как компании, занимающиеся лесным хозяйством, рыболовством, водоснабжением, страховой и финансовой деятельностью. Меньше всего неактивных компаний – в сферах информации и коммуникации, недвижимости и административной деятельности. Все бизнес-субъекты, зарегистрированные до 1 января 2022 года, были обязаны обновить данные о регистрации до 1 апреля. Согласно данным "Сакстата", из всего зарегистрированного бизнеса 60,5% – это индивидуальные предприниматели, на втором месте – общества с ограниченной ответственностью, а на третьем – акционерные общества. В Грузии очень простая процедура регистрации бизнеса, которую можно осуществить за один день при наличии регистрации в стране. Проще всего зарегистрировать индивидуальное предпринимательство: в этом случае достаточно заявления с указанием кода деятельности. Для регистрации ООО или АО нужно представить также устав компании. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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