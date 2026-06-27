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Ушел из жизни руководитель грузинского ансамбля "Орэра" Гено Надирашвили
Ушел из жизни руководитель грузинского ансамбля "Орэра" Гено Надирашвили
Sputnik Грузия
Надирашвили стал участником "золотого" состава "Орэры" наряду с Вахтангом Кикабидзе и Нани Брегвадзе 27.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-27T14:36+0400
2026-06-27T14:36+0400
2026-06-27T14:40+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. В Грузии на 89-м году жизни скончался солист и руководитель легендарного вокально-инструментального ансамбля "Орэра" Гено Надирашвили.Надирашвили родился 29 июня 1937 года в Тбилиси. Окончил Тбилисскую государственную консерваторию по классу контрабаса. В 1964 году перешел в вокально-инструментальный ансамбль "Орэра", став участником его "золотого" состава наряду с Вахтангом Кикабидзе и Нани Брегвадзе. Музыкант был удостоен многочисленных почетных званий и наград за особый вклад в развитие грузинской культуры и эстрады. Его заслуга также в том, что перед Тбилисским государственным концертным залом (Филармонией) была открыта звезда ансамбля "Орэра". Ансамбль "Орэра" был основан в 1958 году и занимает особое место в истории грузинской вокальной и инструментальной музыки. Коллектив на протяжении десятилетий успешно выступал как в Грузии, так и за рубежом и стал одним из символов грузинской эстрады.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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ансамбль "орэра", грузия, новости, культура, тбилиси, вахтанг кикабидзе, нани брегвадзе
ансамбль "орэра", грузия, новости, культура, тбилиси, вахтанг кикабидзе, нани брегвадзе
Ушел из жизни руководитель грузинского ансамбля "Орэра" Гено Надирашвили
14:36 27.06.2026 (обновлено: 14:40 27.06.2026)
Надирашвили стал участником "золотого" состава "Орэры" наряду с Вахтангом Кикабидзе и Нани Брегвадзе
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. В Грузии на 89-м году жизни скончался солист и руководитель легендарного вокально-инструментального ансамбля "Орэра" Гено Надирашвили.
Надирашвили родился 29 июня 1937 года в Тбилиси. Окончил Тбилисскую государственную консерваторию по классу контрабаса. В 1964 году перешел в вокально-инструментальный ансамбль "Орэра", став участником его "золотого" состава наряду с Вахтангом Кикабидзе и Нани Брегвадзе.
Музыкант был удостоен многочисленных почетных званий и наград за особый вклад в развитие грузинской культуры и эстрады. Его заслуга также в том, что перед Тбилисским государственным концертным залом (Филармонией) была открыта звезда ансамбля "Орэра".
Ансамбль "Орэра" был основан в 1958 году и занимает особое место в истории грузинской вокальной и инструментальной музыки. Коллектив на протяжении десятилетий успешно выступал как в Грузии, так и за рубежом и стал одним из символов грузинской эстрады.