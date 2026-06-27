https://sputnik-georgia.ru/20260627/ushel-iz-zhizni-rukovoditel-gruzinskogo-ansamblya-orera-geno-nadirashvili-299367079.html

Ушел из жизни руководитель грузинского ансамбля "Орэра" Гено Надирашвили

Ушел из жизни руководитель грузинского ансамбля "Орэра" Гено Надирашвили

Sputnik Грузия

Надирашвили стал участником "золотого" состава "Орэры" наряду с Вахтангом Кикабидзе и Нани Брегвадзе 27.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-27T14:36+0400

2026-06-27T14:36+0400

2026-06-27T14:40+0400

ансамбль "орэра"

грузия

новости

культура

тбилиси

вахтанг кикабидзе

нани брегвадзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23842/17/238421795_0:0:2839:1597_1920x0_80_0_0_b91ba06937b2889301f7c98e353b5320.jpg

ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. В Грузии на 89-м году жизни скончался солист и руководитель легендарного вокально-инструментального ансамбля "Орэра" Гено Надирашвили.Надирашвили родился 29 июня 1937 года в Тбилиси. Окончил Тбилисскую государственную консерваторию по классу контрабаса. В 1964 году перешел в вокально-инструментальный ансамбль "Орэра", став участником его "золотого" состава наряду с Вахтангом Кикабидзе и Нани Брегвадзе. Музыкант был удостоен многочисленных почетных званий и наград за особый вклад в развитие грузинской культуры и эстрады. Его заслуга также в том, что перед Тбилисским государственным концертным залом (Филармонией) была открыта звезда ансамбля "Орэра". Ансамбль "Орэра" был основан в 1958 году и занимает особое место в истории грузинской вокальной и инструментальной музыки. Коллектив на протяжении десятилетий успешно выступал как в Грузии, так и за рубежом и стал одним из символов грузинской эстрады.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

ансамбль "орэра", грузия, новости, культура, тбилиси, вахтанг кикабидзе, нани брегвадзе