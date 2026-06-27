https://sputnik-georgia.ru/20260627/zhurnalisty-blizhnego-zarubezhya-rasskazali-chem-zapomnilsya-sputnikpro-299372938.html
Журналисты ближнего зарубежья рассказали, чем запомнился SputnikPro
Журналисты ближнего зарубежья рассказали, чем запомнился SputnikPro
Sputnik Грузия
В течение пяти дней ведущие сотрудники агентства делились своим опытом с журналистами из Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. 27.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-27T15:17+0400
2026-06-27T15:17+0400
2026-06-27T15:20+0400
видео
мультимедиа
sputnikpro
россия
россия сегодня
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/06/1b/299372766_0:0:2934:1650_1920x0_80_0_0_5d1aadc08f9e29c951ee97de8ab9bbf7.png
О новых инструментах, роли искусственного интеллекта в современной журналистике и атмосфере SputnikPro – в видео.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/06/1b/299372766_69:0:2269:1650_1920x0_80_0_0_7b10e82668f2972c039b46564841ec09.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, мультимедиа, sputnikpro, россия, россия сегодня, видео
видео, мультимедиа, sputnikpro, россия, россия сегодня, видео
Журналисты ближнего зарубежья рассказали, чем запомнился SputnikPro
15:17 27.06.2026 (обновлено: 15:20 27.06.2026)
В течение пяти дней ведущие сотрудники агентства делились своим опытом с журналистами из Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.
О новых инструментах, роли искусственного интеллекта в современной журналистике и атмосфере SputnikPro – в видео.