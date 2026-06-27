https://sputnik-georgia.ru/20260627/zhurnalisty-blizhnego-zarubezhya-rasskazali-chem-zapomnilsya-sputnikpro-299372938.html

Журналисты ближнего зарубежья рассказали, чем запомнился SputnikPro

Журналисты ближнего зарубежья рассказали, чем запомнился SputnikPro

Sputnik Грузия

В течение пяти дней ведущие сотрудники агентства делились своим опытом с журналистами из Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. 27.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-27T15:17+0400

2026-06-27T15:17+0400

2026-06-27T15:20+0400

видео

мультимедиа

sputnikpro

россия

россия сегодня

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/06/1b/299372766_0:0:2934:1650_1920x0_80_0_0_5d1aadc08f9e29c951ee97de8ab9bbf7.png

О новых инструментах, роли искусственного интеллекта в современной журналистике и атмосфере SputnikPro – в видео.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, мультимедиа, sputnikpro, россия, россия сегодня, видео